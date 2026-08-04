În urma sesizărilor primite cu privire la disconfortul creat de lucrările aflate în desfășurare pe DJ 186, atât la Bârsana cât și la Nănești, primăria a luat legătura cu firma care execută aceste lucrări și i-a solicitat luarea de măsuri urgente pentru reducerea prafului.
”Am cerut ca udarea tronsoanelor de drum să fie efectuată mult mai frecvent și, totodată, am solicitat suplimentarea utilajelor care desfășoară această activitate, astfel încât praful și disconfortul creat locuitorilor să fie reduse cât mai mult. Vă asigur că voi urmări îndeaproape modul în care acestea se desfășoară și voi interveni ori de câte ori va fi nevoie. Pentru orice problemă care apare pe parcursul lucrărilor, vă rog să luați legătura cu mine sau cu viceprimarul comunei, pentru a putea interveni cât mai prompt”, a declarat Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana
Intervenții în Bârsana pentru reducerea disconfortului cetățenilor din cauza lucrărilor la drumuri
În urma sesizărilor primite cu privire la disconfortul creat de lucrările aflate în desfășurare pe DJ 186, atât la Bârsana cât și la Nănești, primăria a luat legătura cu firma care execută aceste lucrări și i-a solicitat luarea de măsuri urgente pentru reducerea prafului.