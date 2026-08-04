Pesta micilor rumegătoare este o boală virală gravă care nu afectează omul, dar afectează rumegătoarele mici (oi și capre). Boala se transmite în principal prin contactul direct, mortalitatea putând ajunge la 70%. Orice suspiciune/îmbolnăvire la ovine și caprine trebuie semnalată de urgență medicului veterinar, recomandă autorităţile sanitar-veterinare.
Principalele semne de boală sunt febră mare, lipsa poftei de mâncare, scurgeri nazale, tuse uscată, diaree, limba poate fi acoperită cu un depozit albicios. Sursa de infecție este reprezentată de animalele bolnave care elimină virusul prin toate secrețiile. Primul focar de boală a fost identificat în România în data de 19 iulie 2024, în județul Tulcea, într-un centru de colectare a ovinelor.
”Deși la nivelul județului Maramureș nu există momentan focare de boală, în cadrul Programului Național de Supraveghere a fost recoltat un număr de 720 probe sânge integral de la ovine. Exploatațiile au fost selectate direct de ANSVSA, în principal, cele cu efective de peste 250 capete și care au realizat mișcări de animale în perioada februarie-mai 2026. Din totalul probelor analizate, la 17 probe a fost pusă în evidență prezența anticorpilor specifici Pestei micilor rumegătoare, animalele respective fiind trecute prin boală. Animalele trecute prin boală provin din circumscripțiile sanitar-veterinare Săcel, Moisei, Botiza. La prezenta dată, ovinele și caprinele din județul Maramureș pot fi comercializate doar spre abator, fiind interzisă orice fel de mișcare în altă direcție”, a explicat dr. Dănuţ Ioan Crişan, directorul executiv al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureș. Din păcate, comerțul cu ovine și caprine vii spre alte tări (EU + țări țerțe) este blocat. Pierderile economice prin restricțiile comerciale impuse sunt semnificative, sectorul creșterii ovinelor și caprinelor fiind în mare parte dependent de această activitate.
Pierderi economice mari cauzate de Pesta micilor rumegătoare
Pesta micilor rumegătoare este o boală virală gravă care nu afectează omul, dar afectează rumegătoarele mici (oi și capre). Boala se transmite în principal prin contactul direct, mortalitatea putând ajunge la 70%. Orice suspiciune/îmbolnăvire la ovine și caprine trebuie semnalată de urgență medicului veterinar, recomandă autorităţile sanitar-veterinare.