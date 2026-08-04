Din cauza temperaturilor ridicate anunțate pentru perioada următoare, în intervalul 3-7 august 2026, Primăria Municipiului Baia Mare și Direcția de Asistență Socială vor avea program de lucru zilnic între orele 7:00 și 15:00.
În ceea ce privește Direcția Taxe și Impozite, programul de lucru cu publicul va fi următorul: str. Vasile Lucaciu nr. 2 – orele 7:15-15:00; Centrul Civic – Gară – orele 7:00-14:00.
Program modificat la Primăria Baia Mare din cauza caniculei
Din cauza temperaturilor ridicate anunțate pentru perioada următoare, în intervalul 3-7 august 2026, Primăria Municipiului Baia Mare și Direcția de Asistență Socială vor avea program de lucru zilnic între orele 7:00 și 15:00.