Șase sate turistice concurează la Best Tourism Villages, la toamnă

Șase localități din România vor participa în acest an la concursul internațional Best Tourism Villages, organizat de Organizația Mondială a Turismului – UN Tourism, reprezentând o recunoaștere a potențialului turistic rural și a eforturilor de dezvoltare sustenabilă din comunitățile românești, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România.
Selecția a fost realizată de către specialiști din cadrul ministerului, care coordonează participarea României la această competiție globală. Trei localități vor concura pentru prima dată la nivel internațional:Vama Buzăului – județul Brașov, Rimetea – județul Alba, Jieț – județul Hunedoara. Alături de acestea, trei localități cu experiență în competiție vor candida din nou la titlul de Best Tourism Village: Albac – județul Alba, Jurilovca – județul Tulcea, Vânători-Neamț – județul Neamț. Satele turistice selectate au îndeplinit criteriile de evaluare stabilite prin Regulamentul concursului la nivel național – 2026, care vizează resursele culturale și naturale, promovarea și conservarea patrimoniului cultural, sustenabilitatea economică, socială și de mediu, dezvoltarea turismului și integrarea în lanțul valoric etc. Best Tourism Villages este o inițiativă la nivel mondial prin care sunt evidențiate localitățile unde turismul contribuie la păstrarea culturii și tradițiilor, celebrarea diversității, crearea de oportunități economice și salvgardarea biodiversității.
În prezent, din țara noastră sunt incluse în Rețeaua Best Tourism Villages următoarele localități: Rășinari (județul Sibiu) – desemnat Best Tourism Village în 2022, Ciocănești (județul Suceava) – inclus în Programul Upgrade în 2023, Breb (județul Maramureș) – inclus în Programul Upgrade în 2024, Polovragi (județul Gorj) – inclus în Programul Upgrade în 2024. De asemenea, toate localitățile din România participante la concursul internațional devin membre ale Rețelei satelor candidate la titlul de Best Tourism Villages, cadru în care se realizează schimbul de experiență și de bune practici între comunitățile rurale. Acestea sunt incluse, totodată, în Ruta satelor tradiționale turistice din România – rută cultural turistică națională, recunoscută de MEDAT.
Șase sate turistice concurează la Best Tourism Villages, la toamnă
Șase localități din România vor participa în acest an la concursul internațional Best Tourism Villages, organizat de Organizația Mondială a Turismului – UN Tourism, reprezentând o recunoaștere a potențialului turistic rural și a eforturilor de dezvoltare sustenabilă din comunitățile românești, anunță Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului din România.