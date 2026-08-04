Seceta face ravagii în Maramureș. Comunele rămân fără apă

Efectele temperaturilor extrem de ridicate din ultima perioadă se fac simțite tot mai grav în UAT-urile din Maramureș. Astfel, o serie de administrații riscă să rămână fără apă.

În Șieu, spre exemplu, primăria face un apel cetățenilor la consum rațional: ”Fac un apel la buna credință a fiecăruia dintre dumneavoastră de a consuma apa menajeră cu simț. Știu că apa nu e potabilă, știu că vine și murdară, dar știu și că se udă grădinile în continuu și se umplu piscinele, pentru că e gratis și nimeni nu plătește pentru ea. Sâmbătă și duminică s-a golit bazinul în totalitate și de aceea a fost nevoie închiderea robineților peste noapte, iar dimineața când s-a dat drumul, apa a ajuns murdară în gospodării. Dacă se menține consumul la fel ca în aceste două zile, vom rămâne fără apă și va fi nevoie să dăm drumul doar după un orar prestabilit. Luați foarte în serios această solicitare, mai ales că urmează zile caniculare și riscăm să rămânem fără apă la robinet”, a spus Ioana Rus, primarul comunei. Nici locuitorii din Săliștea de Sus nu stau mai bine: ”Vă rugăm să limitați consumul apei potabile la necesitățile stringente. Nu udați grădinile și nu lăsați robinetele deschise! Din cauza perioadei secetoase pe care o parcurgem, există riscul foarte mare ca localitatea să rămână fără apă potabilă”, au punctat cei din primărie. La Ardusat, e la fel: ”Având în vedere creșterea consumului de apă din ultima perioadă, Primăria comunei Ardusat face apel către cetățenii comunei să folosească în mod rațional apa din rețeaua publică doar pentru consumul menajer, respectiv să nu folosească apa pentru irigații sau alte activități gospodărești, astfel încât furnizarea serviciului să se realizeze în condiții optime pentru toți beneficiarii și să nu fie restricții în furnizarea apei”. Nici Arinișul nu a scăpat: ”Facem un anunț referitor la consumul exagerat de apă potabilă. Stimați cetățeni, canicula și seceta afectează furnizarea apei potabile! Serviciul de Gospodărie Comunală – Primăria Comunei Ariniș face apel tuturor beneficiarilor de apă potabilă ca în perioadele de secetă prelungită să evite orice consum de apă exagerată, să nu folosească apa de la rețea pentru a iriga, deoarece riscăm să rămânem fără presiune la rețea sau chiar fără apă potabilă”, a menționat viceprimarul comunei Ariniș, Nelu – Eugen Pop. Şi în Valea Chioarului sunt probleme. Din păcate, temperaturile se anunță tot ridicate și în următoarele zile, așa că situația alimentării cu apă a populației doar se va înrăutăți.