A crescut numărul notelor peste 7 la Titularizare, după contestaţii

În Maramureş, a crescut numărul notelor de la 7 în sus, la examenul de titularizare, după soluţionarea contestaţiilor. De la 45,70% s-a ajuns la 48,8%. De asemenea, s-a înregistrat o rată de 36,8% în cazul notelor între 5 şi 6,99, în timp ce 14,4 % dintre note au fost sub 5. Practic, 129 de candidaţi au avut note între 1 şi 4,99, iar 329 de persoane au avut note între 5 şi 6,99. În judeţul Maramureş, la examenul de titularizare au fost prezenţi 1.078 de candidaţi, au absentat 124 şi 57 s-au retras din motive personale, iar 2 candidaţi au fost eliminaţi din concurs. Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se va desfășura în zilele de 5 și 6 august.