În contextul Lunii Maramureșului și al manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Maramureșului, sărbătorită în acest an în data de 15 august, în Țara Lăpușului, Primăria orașului Târgu Lăpuș lansează un proiect prin care invită comunitatea să devină partener în promovarea imaginii și identității orașului.
Inițiativa vizează realizarea unor panouri de bun venit și informare, care vor fi amplasate la principalele intrări în oraș și în satele aparținătoare, acestea urmând să reflecte valorile, patrimoniul, frumusețea și autenticitatea Țării Lăpușului. În acest demers, Primăria invită membrii comunității, unitățile de învățământ, elevii, cadrele didactice și pe toți cei care au talent și pasiune pentru desen, pictură, ilustrație sau design grafic să transmită propuneri artistice inspirate din patrimoniul cultural, tradițiile, peisajele, natura și simbolurile reprezentative ale orașului Târgu Lăpuș și ale Țării Lăpușului. Cele mai reprezentative trei creații vor fi premiate și vor contribui la promovarea imaginii orașului Târgu Lăpuș prin intermediul viitoarelor panouri de întâmpinare. Lucrările pot fi transmise până la data de 10 august 2026, la adresa de e-mail primaria_tgl@yahoo.com. Prin această inițiativă, Primăria orașului Târgu Lăpuș își propune să valorifice creativitatea comunității și să încurajeze implicarea cetățenilor în promovarea identității locale.
Comunitatea, partener în promovarea imaginii și identității orașului Târgu Lăpuș
În contextul Lunii Maramureșului și al manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Maramureșului, sărbătorită în acest an în data de 15 august, în Țara Lăpușului, Primăria orașului Târgu Lăpuș lansează un proiect prin care invită comunitatea să devină partener în promovarea imaginii și identității orașului.