CSM Sighetu Marmației și CS Minaur Baia Mare luptă pentru calificarea în turul III

Stadionul Solovan din Sighetu Marmației găzduiește miercuri, 5 august, de la ora 17.30, unul dintre cele mai așteptate meciuri din turul al doilea al Cupei României. CSM Sighetu Marmației și CS Minaur Baia Mare se vor întâlni într-un duel maramureșean, miza fiind calificarea în turul al treilea al competiției.
Pentru echipa pregătită de Flavius Sabău, partida va fi al doilea joc oficial din noul sezon. Sighetenii au trecut în primul tur de FC Chieșd, formație din Liga a IV-a Sălaj, cu scorul de 4-1, după golurile marcate de Vlad Mihalcea, Alex Oltean (2) și Paul Coza.
De partea cealaltă, formația antrenată de Paul Pîrvulescu va disputa primul meci oficial din sezonul 2026-2027, după două partide de verificare în această vară.
Înaintea confruntării din Cupă, CSM Sighetu a înregistrat în testele din această vară o victorie, 4-2 cu CSM Olimpia Satu Mare, și o remiză albă, 0-0 cu FC Unirea Tășnad. CS Minaur a cedat cu 2-4 în fața celor de la FC Bihor Oradea, iar apoi a remizat, 1-1, pe teren propriu, cu Sănătatea Servicii Publice Cluj.
Meciul de pe Stadionul Solovan se anunță unul echilibrat, cele două reprezentante ale Maramureșului urmând să lupte pentru un loc în faza următoare a Cupei României.
Cupa României, turul II
Miercuri, 5 august, ora 17.30: CSM Sighetu Marmației – CS Minaur Baia Mare; Lotus Băile Felix – Crișul Sântandrei; CS Timișul Șag – Unirea Sântana; CSM Caransebeș – Minerul Lupeni; Viitorul Cluj – SCM Zalău; Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia; CIL Blaj – ACS Mediaș; Metalurgistul Cugir – Jiul Petroșani; FC Păușești Otăsău – CSM Târgu Jiu; ACSO Filiași – Oltul Curtișoara; Dunărea Giurgiu – Cetatea Turnu Măgurele; Axiopolis Cernavodă – Agricola Borcea; Dunărea Călărași – Înainte Modelu; AF Bolintin-Vale – Progresul Spartac; Progresul Mogoșoaia – Voința Crevedia; CS Păulești – CS Tunari; Petrolul Berca – CSO Băicoi; FC Pucioasa – Flacăra Moreni; CS Domnești – Olimpic Zărnești; Corona Brașov – CSM Săcele; Unirea Braniștea – Sporting Liești; CSM Adjud – KSE Târgu Secuiesc; Aerostar Bacău – Viitorul Onești; CS Gheorgheni – Ceahlăul Piatra Neamț; Bradul Putna – USV Iași.