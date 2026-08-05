De la bisericuțe private la blocuri din PAL, Maramureșul se întrece în năzbâtii

Ce mai construiesc maramureșenii?

E clar, ne-o zic și bancurile: cu maramureșeanul nu te pui, el vrea să aibă lucrul lui. Cu aluzie la bancul cu moroșanul ce pierde trenul și zice, gâfâind, cu ciudă: „Vezi ce înseamnă să n-ai lucrul tău?” Așa că trecem în revistă câteva din ideile puse sau (încă) nu, în practică, de maramureșeni.

Odinioară, de fală, maramureșenii își făceau porți de lemn. Sau case cu etaj, fie ele de lemn. S-au schimbat vremuri, generații, condiții. Cu banii potriviți și cu ambiția feroce cunoscută, maramureșenii pot construi…orice! Și o fac, să știți. Încă nu avem cunoștință de vreun bunker antiatomic, dar poate fac treabă beciurile acelea de vin făcute în rocă sau din containere metalice îngropate, cum am văzut la Cătălina ori la Remecioara. În schimb, câte un locuitor de-al nostru își face propria bisericuță. Avem biserici private, „de curte”, la Stoiceni, așa cum avem și la Vișeu de Jos. La case de domni, dar efortul a fost real. La Cupșeni, o doamnă ce a revenit în toamna vieții acasă din Grecia și-a făcut o capelă de rugăciune cu aer mediteraneean, ce acum străjuiește o pensiune cochetă, după dispariția ei. Sigur, etalon în domeniu e Cimitirul Vesel, devenit brand și reclamă mondială a Maramureșului, cu oamenii ce au permis (inițial) să se râdă de ei și de moarte, pe celebrele cruci. Sigur, s-a schimbat mult, totul chiar, miroase a kitsch deja, dar ideea inițială urla a sfidare în fața Morții și merită apreciată!!! Interesantă și cumva discutabilă e și mănăstirea ce se naște la Rona de Sus, ce miroase a Rusia de departe, cu stilu-i ortodox estic. Cu ironie pozitivă amintim și gardul atipic făcut de un dezvoltator sus în munte, la Baicu, ce a ridicat niște bolovani imenși în picioare, făcând o delimitare de proprietate ce aduce a… Stonehenge. Culmea, arată și bine!!! Alte idei private au adus aerodromuri la Copalnic și la Săcălășeni, cum odinioară exista ceva încropit sus pe platoul de la Oncești, pentru situații de urgență și pentru avioanele utilitare, ce stropeau culturi. Am avut, la Bușag, și un aquaparc ecologic, cu stuf, ce n-a avut succes din păcate, deși ideea era generoasă. Europeană. Mult superior ideii fiecărui maramureșean ce are teren și vrea lacul lui, oprind valea fără discernământ, vezi zona Lighet a orașului Târgu Lăpuș, împănată cu belți și lacuri.

Idei administrative

Nu doar maramureșeanul simplu are idei interesante. Și autoritățile locale. La nivel instituțional, mai ales că există finanțări și bani publici, e mai ușor de pus în aplicare. La nivel județean, și mai și. Dar să păstrăm inițial discuția la nivel local. Sighetul a făcut o vreme monumente stranii: de la acel controversat Cui la Scaunul din giratoriu la Monumentul Săpunului, cel istoric. Borșa se ambiționează să arate celorlalți ofertanți de turism din Maramureș că e necesară o ofertă de vară, așa că atașate telegondolei face pârtie de schi de vară, de bob tot de vară, plus observator astronomic sus, pe culmile Rodnei. Tocmai urmează noaptea cu Perseide, poate chiar va conta!! În alte locuri se construiesc tiroliene. Privat la Izvoare, la fel la Preluca Nouă, instituțional la Ocna Șugatag, pe dea­supra lacurilor sărate. O altă inițiativă interesantă e amenajarea străzii paralele cu Valea Vaserului. Care a fost ținută… așa cum era, desfundată, decenii întregi, ca să descurajeze pe de o parte transportul de lemne „de noapte” cât și indirect turismul pe dinafara celui oficial, cu mocănița. Acum, se va putea ajunge la podul de la intrarea spre Novăț. Adică se va putea vedea jaf, furt de cale ferată, iazuri de steril în Parc Național etc. Chiar prospecțiuni de uraniu, vizavi. Ce mai fac autoritățile? Păi pentru ce e finanțare. Acum, blocuri din PAL. Nu râdeți, sunt deja palpabile la Ulmeni și la Nistru. Urmărind (i)logica, dacă avem în picioare case de lemn seculare la Suciu și Lăpuș ori biserici monument, de ce n-ar rezista blocurile cu PAL și OSB și rigips? Vedem… ne amintim doar de drumul făcut nefiresc, în Maramureș ca la Videle în câmpie, cu strat de nisip compactat, e vorba de drumul național Baia Mare-Târgu Lăpuș, ce se strică pe zi ce trece, din cauza apelor ce spală nisipul pe sub drum. E tot crăpat și plin de văi parc-ar fi pistă de skateboard, nu DN. Dar avem și idei bune. Mireșu Mare se luptă să facă o termocentrală cu ape termale descoperite în zonă, caută finanțatori. Botiza are finanțare pentru o centrală cu bioenergie, cu resturi de lemn și de prin gospodării. Ideea e bună, doar să nu se ajungă la faza centralei de gen de la Seini care…nu mai are materie primă! Cere din vecini, pentru că biomasa…ca să-i zicem elegant, e mai valoroasă de aruncat în câmp, pe culturi, decât de ars. Mai avem în Maramureș speranțe și tentative de alte pârtii de schi, deși ultimele sezoane au fost dezastruoase, de când cu Încălzirea globală. Băiuț, Repedea și alții visează pârtii de schi.

Idei crețe, încă în finisaj

De-a lungul deceniilor de administrație publică, au existat fel de fel de idei năstrușnice în Maramureș. Legendar e tunelul pe sub Gutâi, cu care se împăunau toți politicienii. Dar nu e singura idee de gen. La Tăuții Măghe­răuș, unde acum e cartier de băimăreni, trebuia să fie parc de țepe cu nume de politicieni. Ceva-ceva s-a concretizat, în sens că o țeapă tot s-a tras, e parcul acela făcut pe deal, fără nici un copăcel, la poalele pădurii. Tot acolo în zonă trebuia să fie grădină zoologică cu animale neaoșe, autohtone, în semilibertate, la Nistru la poligonul de tragere. La fel ca marea bombă electorală a Someșului navigabil, cu vaporașe, bărcuțe etc. Dar și Cavnicul se pregă­tește de o grădină zoo cu animale de plastic. O idee creață dar deja palpabilă e a podurilor de la Sighet. Primul s-a vrut „istoric”, de lemn, abia stă pe picioare. Acum, s-a fă­cut unul monumental, la Teplița, care însă nu are centuri de degrevare a traficului, de nu cumva vrei să întorci spre Borșa-Suceava. În același timp, exista varianta trecerii în și dinspre Ucraina pe la Iablunikva, la Piatra, discret, în colț de județ, pe uscat, doar cu un strat de asfalt. Dealtfel tendința pentru monumentalism faraonic nu e de ieri de azi, vezi liceul și spitalul din Târgu Lăpuș, nici azi pe deplin ocupate/funcționale. Iar drumul rapid Baia Mare-Satu Mare va fi încadrat, prins între E 58 existent și Drumul Nordului de la Ardusat spre Pomi-Satu Mare, ce se va finaliza. Plus „Someșul navigabil”… Încă nu comentăm nimic de aquaparcul băimărean, vrem să vedem ce se alege, sperăm că nu alte 2-3 blocuri, cum vorbește urbea.

În fine, rateurile. Maramureșul are de-a face cu o criză majoră de apă, la fel ca România, SUA, Europa, Terra. În acest context, orice gondolă, tunel, pod și drum rapid pălesc în fața necesității Barajului și acumulării Runcu. Că tot vorbeam de rateuri, nu pu­tem să nu reamintim construirea degeaba și părăsirea barajului de la Seinel, un rateu tehnologic. Dar să închidem cu ton optimist, cu idei faine. Cum ar fi glampingul, o idee încercată ce merită atenție, dat fiind noile generații ce resping minimalismul și traiul spartan fie și pentru un weekend. Sau construcțiile cu destinație necunoscută, cum e domul din Poiana Boului, cel cu lac. Da, știm ce-a fost acolo. Câți știu? Dar podul acela ce nu merită dărâmat, dintre Ruscova și Leordina? Monument de anduranță a unei construcții utilitare, lovit de inundații în 1970, încă în picioare, chiar oarecum circulabil deși e interzis. Dar drumul lui Mackensen din munții Maramureșului, la fel circulabil? Dar un circuit de vizitare al Crăpăturii Zorilor din Baia Sprie, o lecție de istorie adevărată, nu cea cu bătălii câștigate și viteji ireali. Dar o demonstrație anuală măcar de folosire a barajului de pe Vaser, despre cum viitura artificială cobora la vale buștenii, ce se făceau plute, pe care apoi se cărau spre Sighet bunuri inclusiv sare de la Coștiui? Oare ideile acestea, ce nu au nevoie de multă finisare, nu „bat” Cuiul, bisericile de curte, mănăstiri private, grădini zoo cu dinozauri chinezești?