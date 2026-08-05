Dotări cu echipamente moderne destinate intervenției și avertizării populației, printr-un proiect transfrontalier

Baia Mare și Ivano-Frankivsk își consolidează cooperarea pentru gestionarea situațiilor de urgență. În acest sens, Municipiul Baia Mare a organizat, în data de 3 august 2026, conferința de etapă a proiectului „Managementul Durabil al Situațiilor Meteorologice de Urgență”.
A fost un eveniment dedicat evaluării progresului înregistrat, prezentării rezultatelor obținute și stabilirii priorităților pentru următoarea perioadă de implementare. Proiectul este finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027, în cadrul priorității ”Focus transfrontalier asupra mediului” și este implementat în parteneriat de Municipiul Baia Mare și Comitetul executiv al Consiliului municipal Ivano-Frankivsk din Ucraina. Valoarea totală a proiectului este de 1.360.843 euro, din care contribuția Uniunii Europene prin Programul Interreg reprezintă 1.224.759 euro. Bugetul alocat Municipiului Baia Mare este de 639.000 euro, iar contribuția proprie reprezintă 10% din valoarea eligibilă. Discuțiile au evidențiat importanța colaborării dintre administrația publică, serviciile specializate, instituțiile de învățământ și comunitatea locală. „Dincolo de activitățile și investițiile prevăzute, proiectul SWEM urmărește un obiectiv foarte concret: creșterea capacității comunităților din Baia Mare și Ivano-Frankivsk de a preveni și gestiona eficient situațiile de urgență. Prin cooperare, responsabilitate și utilizarea unor soluții moderne, contribuim la construirea unor comunități mai sigure și mai reziliente”, a declarat reprezentantul Municipiului Baia Mare. În cadrul proiectului, Municipiul Baia Mare va beneficia de echipamente moderne destinate intervenției și avertizării populației, printre care un buldoexcavator cu accesorii, o nacelă montată pe autoșasiu, un sistem de sirene electronice, un autoturism electric și echipamente informatice performante. Aceste investiții vor contribui la reducerea timpului de reacție, la îmbunătățirea coordonării interinstituționale și la transmiterea rapidă și eficientă a informațiilor în situații de pericol.
Proiectul include și activități de informare, educare și schimb de experiență, menite să consolideze cooperarea dintre specialiștii români și ucraineni și să crească nivelul de pregătire a populației, în special a tinerilor, în fața riscurilor meteorologice și a situațiilor de urgență.
Dotări cu echipamente moderne destinate intervenției și avertizării populației, printr-un proiect transfrontalier
Baia Mare și Ivano-Frankivsk își consolidează cooperarea pentru gestionarea situațiilor de urgență. În acest sens, Municipiul Baia Mare a organizat, în data de 3 august 2026, conferința de etapă a proiectului „Managementul Durabil al Situațiilor Meteorologice de Urgență”.