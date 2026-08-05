Handbalistele de la Minaur încep seria meciurilor de pregătire

Echipa feminină de handbal CS Minaur Baia Mare intră în această săptămână în programul meciurilor de verificare dinaintea noului sezon. Primul test este programat miercuri, 5 august, de la ora 11.00, în Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, împotriva campioanei României, Gloria Bistrița.
După acest joc, formația băimăreană va pleca în Slovacia, unde va participa, în perioada 7-9 august, la un puternic turneu de pregătire organizat la Michalovce. Minaur va întâlni trei adversari de valoare: Kisvárda KC (Ungaria), MŠK Iuventa Michalovce (Slovacia) și KPR Gminy Kobierzyce (Polonia).
Programul turneului de la Michalovce
Vineri, 7 august: CS Minaur Baia Mare – Kisvárda KC (16.45); KPR Gminy Kobierzyce – MŠK Iuventa Michalovce (19.15)
Sâmbătă, 8 august: KPR Gminy Kobierzyce – Kisvárda KC (16.45); MŠK Iuventa Michalovce – CS Minaur Baia Mare (19.15)
Duminică, 9 august: CS Minaur Baia Mare – KPR Gminy Kobierzyce (11.00); MŠK Iuventa Michalovce – Kisvárda KC (13.30).