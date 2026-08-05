Parohia Greco-Catolică „Sfânta Maria”, situată pe Bd. Unirii nr. 11A, în actualul parc „Cardinal Iuliu Hossu”, prin preot paroh Mircea Indrea și Consiliul Parohial, invită cu aleasă bucurie credincioșii să participe duminică, 9 august 2026, de la ora 10, la celebrarea Sfintei Liturghii Arhierești cu ocazia sărbătoririi hramului „Adormirii Maicii Domnului”, prilej de rugăciune, comuniune și recunoștință la aniversarea a 25 de ani de la înființarea comunității din această Parohie.
La eveniment vor participa PS Vasile Bizău, Episcop al Eparhiei de Maramureș, un sobor de preoți și sunt așteptați cât mai mulţi credincioși care să li se alăture în rugăciune.
Istoria bisericii „Sfânta Maria” este strâns legată de istoria recentă a României și de reînființarea Eparhiei de Maramureș după 1989. Din necesitatea comunității de a avea un lăcaș de cult reprezentativ a prins viață în anul 1999 proiectul de construire a unui lăcaș de cult, care a fost finalizat și sfințit în data de 12 august 2001.
Un detaliu de o importanță spirituală deosebită constă în faptul că piatra de temelie a fost sfințită la Roma de către Papa Ioan Paul al II-lea, un gest care subliniază legătura profundă cu Sfântul Scaun. Acest edificiu nu este doar o construcție din cărămidă și beton, ci un simbol al credinței care a supraviețuit persecuției și care a renăscut cu o forță nouă.
În interiorul bisericii se odihnește trupul neînsuflețit al celui de-al patrulea episcop al Eparhiei de Maramureș, Episcopul Ioan Șișeștean.
Vă aşteptăm cu drag!
Hram la Parohia Greco-Catolică „Sfânta Maria” din Baia Mare
Parohia Greco-Catolică „Sfânta Maria”, situată pe Bd. Unirii nr. 11A, în actualul parc „Cardinal Iuliu Hossu”, prin preot paroh Mircea Indrea și Consiliul Parohial, invită cu aleasă bucurie credincioșii să participe duminică, 9 august 2026, de la ora 10, la celebrarea Sfintei Liturghii Arhierești cu ocazia sărbătoririi hramului „Adormirii Maicii Domnului”, prilej de rugăciune, comuniune și recunoștință la aniversarea a 25 de ani de la înființarea comunității din această Parohie.