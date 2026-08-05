Minaur a început seria meciurilor de pregătire cu un eșec în fața campioanei

Echipa feminină de handbal CS Minaur Baia Mare a disputat miercuri, 5 august, primul meci de verificare din această vară. În Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, băimărencele au întâlnit campioana României, Gloria Bistrița, care s-a impus cu 27-32 (12-18).
În prima parte a jocului, cele două formații au mers de la egal la egal, însă oaspetele au reușit să se desprindă pe finalul reprizei și au intrat la vestiare cu un avantaj de șase goluri.
După reluarea jocului, Minaur a avut o perioadă foarte bună și a redus diferența, apropiindu-se de mai multe ori la un singur gol de adversare. Finalul a aparținut însă formației din Bistrița, care și-a valorificat experiența și a încheiat partida cu o victorie la cinci goluri diferență.
Sala Polivalentă “Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 200. Au arbitrat: Răzvan Apostu și Florin Chinde (Baia Mare). Aruncări de la 7m: 8-6 (transformate: 7-5, au ratat Quintino, respectiv Seraficeanu). Minute de eliminare: 2-8 (în min. 54, Romaniuc a primit cartonaș roșu).
CS Minaur Baia Mare: Kapitanovic (4 intervenții), Mihiș (8 intervenții, a apărat un 7 m) – Quintino Ribeiro 8 (7 din 7 m), Tveit Porsmyr 5, Sablic 4, Iliyna 4, Mbengue Rodriguez 2, Spugnini 2, Gomes da Costa 1, Homdrom Rusten 1, Mițicuș, Ianăși, Romaniuc, Cupșa, Groșan, Lăcusteanu, Frista. Oficiali: David Ginesta Montes, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă.
Gloria Bistrița: Hossu (7 intervenții, a apărat un 7 m), Eriksson (8 intervenții), Uhrec – Simao Paulo 9 (3 din 7 m), Reichert 6 (1 din 7 m), Nusser 4, Seraficeanu 4 (1 din 7 m), Kafka Mala 3, Burlachenko 2, Fujita 2, Engel 1, Ostase 1, So Delgado Pinto, Stan, Gonzalez Ortega, Utan, Lupei. Oficiali: Carlos Viver, Soler Quino, Levente Kocs, Alexandru Filip.
Echipa feminină de handbal CS Minaur Baia Mare a disputat miercuri, 5 august, primul meci de verificare din această vară. În Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, băimărencele au întâlnit campioana României, Gloria Bistrița, care s-a impus cu 27-32 (12-18).