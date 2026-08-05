În seara zilei de 3 august, a avut loc o întâlnire cu cetățenii de pe străzile Mesteacănului, Plopilor, Castanilor, Paltinului, Murelor și Pinului, din Comuna Groși. Cu acest prilej, autoritățile locale au discutat deschis despre proiectele și problemele care îi preocupă pe săteni.
Unul dintre principalele subiecte a fost stadiul implementării proiectului de canalizare, precum și planurile privind reabilitarea și modernizarea străzilor din această zonă. ”Am prezentat și situația străzii Paltinului, care se află în proprietatea Agenției Domeniilor Statului (ADS). Primăria Groși a întreprins numeroase demersuri pentru transferul acestui drum în domeniul public al comunei. De asemenea, Consiliul Județean Maramureș și Instituția Prefectului – Județul Maramureș, au solicitat ADS-ului realizarea acestui demers. Totodată, în cursul săptămânii trecute a fost transmisă o nouă solicitare către ADS pentru a afla stadiul acestei proceduri. Este important de știut că modernizarea străzii Paltinului va putea începe imediat ce aceasta va intra în proprietatea publică a comunei, condiție necesară pentru realizarea investiției”, a spus primarul din Groși, Florin-Daniel Boltea. În cadrul întâlnirii au mai fost abordate subiecte importante pentru locuitori precum: gestionarea câinilor fără stăpân și a celor lăsați liberi; îmbunătățirea iluminatului public; montarea unor camere de supraveghere în zonă sau soluții pentru colectarea apelor pluviale.
De asemenea, Primăria Groși își propune să aloce fonduri pentru reabilitarea străzilor Plopilor, Mesteacănului și Castanilor, având în vedere dezvoltarea accentuată a acestor zone și numărul tot mai mare de locuitori.
Primăria Groși nu poate reabilita o stradă pentru că nu-i aparține
În seara zilei de 3 august, a avut loc o întâlnire cu cetățenii de pe străzile Mesteacănului, Plopilor, Castanilor, Paltinului, Murelor și Pinului, din Comuna Groși. Cu acest prilej, autoritățile locale au discutat deschis despre proiectele și problemele care îi preocupă pe săteni.