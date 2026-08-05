Primăria Groși nu poate reabilita o stradă pentru că nu-i aparține

ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de incadrare

ORAȘUL BORSA, titular al proiectului „ÎNFIINȚAREA CENTRULUI INTEGRAT AGRO-HUB BORȘA PENTRU SPRIJINIREA PRODUCĂTORILOR LOCALI”,, propus a fi amplasat în orașul Borșa, str. Minerilor, nr. 47, judeţul Maramureș, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre ANPM-DJM Maramures, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul ANMAP-DJM Maramureș, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele de luni – joi intre orele 8-1630 și vineri între orele 8-1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://djmmm.anmap.gov.ro.

Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a ANMAP-DJM Maramureș