Un șofer de 40 de ani este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiști circulând cu viteză mult peste limita legală și sub influența alcoolului.
Incidentul a avut loc în noaptea de miercuri, 5 august, în jurul orei 1.30, pe bulevardul Independenței din Baia Mare. Polițiștii rutieri au înregistrat cu aparatul radar un autoturism care circula cu 109 km/h, depășind viteza legală admisă pe acel sector de drum.
După oprirea mașinii pentru control, oamenii legii au constatat că la volan se afla un bărbat de 40 de ani. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Șoferul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei din sânge.
Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.
Prins cu 109 km/h și băut la volan, pe un bulevard din Baia Mare
Un șofer de 40 de ani este cercetat penal după ce a fost depistat de polițiști circulând cu viteză mult peste limita legală și sub influența alcoolului.