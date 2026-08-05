Volumele scrise de Rebecca Yaros fac parte din cea mai recentă recomandare de lectură la Compartimentul Multiculturalia din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare.
„Există autori care scriu povești frumoase și există Rebecca Yarros, care pare să aibă o misiune personală: să te facă să râzi, să te îndrăgostești de personaje și apoi să-ți testeze rezistența emoțională. Autoarea scrie cu sensibilitate și empatie, oferind cititorului povești pline de nuanțe care te fac să înțelegi că uneori cele mai importante lucruri în viață nu se văd întotdeauna, ci se simt”. Iar cele mai noi romane ale autoarei, „O ultimă scrisoare” și „Cele mai de preț lucruri”, sunt pregătite să vă ofere „un nou carusel de emoții care vă va rămâne multă vreme în minte și în suflet”.
Recomandare de lectură de la Compartimentul „Multiculturalia”
Volumele scrise de Rebecca Yaros fac parte din cea mai recentă recomandare de lectură la Compartimentul Multiculturalia din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare.