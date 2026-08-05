Restricții de circulație în Maramureș din cauza caniculei

Autoritățile au instituit restricții de circulație pe anumite sectoare de drum din județul Maramureș, ca urmare a avertizării meteorologice de cod roșu de caniculă valabilă astăzi, 5 august. Măsura are ca scop protejarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței participanților la trafic în condițiile temperaturilor extreme.

Astfel, în intervalul orar 12.00-20.00, vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone nu vor putea circula pe sectoarele de drum vizate de restricții.

De la această măsură sunt exceptate mai multe categorii de transporturi considerate esențiale. Este vorba despre transportul de persoane, animale vii, produse alimentare și alte mărfuri perisabile, transporturile funerare, poștale, cele destinate intervențiilor în caz de urgență, distribuției de carburanți, apei îmbuteliate și băuturilor răcoritoare, precum și transporturile de mărfuri care necesită temperatură controlată.

De asemenea, vor putea circula vehiculele care transportă produse agricole, cele implicate în Sistemul Garanție-Returnare (SGR), utilajele folosite pentru întreținerea și modernizarea drumurilor naționale, precum și mijloacele de transport utilizate în cadrul exercițiilor militare multinaționale.

Polițiștii le recomandă șoferilor să se informeze înainte de a porni la drum și să respecte restricțiile impuse, pentru evitarea sancțiunilor și pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță.

Meteorologii avertizează că temperaturile foarte ridicate pot afecta atât participanții la trafic, cât și carosabilul, motiv pentru care astfel de restricții sunt aplicate în perioadele cu caniculă extremă. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să evite deplasările în orele de vârf ale zilei, să se hidrateze corespunzător și să manifeste prudență pe tot parcursul deplasării.