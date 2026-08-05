Reprezentanții administrației locale băimărene s-au întrunit, zilele trecute, într-o ședință de comandament pentru lucrările de reabilitare a străzii Victoriei.
În cadrul acesteia, toate părțile implicate au convenit asupra unui calendar clar de finalizare a lucrărilor. Astfel, conform angajamentelor asumate: arterele principale trebuie finalizate până în septembrie 2026, iar lucrările de plantare și însămânțare vor fi încheiate în octombrie 2026. Rămâne de văzut dacă acest grafic va putea fi și respectat. Administrația locală spune că va urmări îndeaproape execuția lucrărilor, astfel încât să nu mai existe noi amânări.
Ședință de comandament pentru șantierul de pe strada Victoriei
Reprezentanții administrației locale băimărene s-au întrunit, zilele trecute, într-o ședință de comandament pentru lucrările de reabilitare a străzii Victoriei.
Rămâne de văzut dacă acest grafic va putea fi și respectat. buna gluma