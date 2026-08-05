În Focşani a avut loc etapa naţională a Olimpiadei de Inovare şi Creaţie Digitală.
Elevii de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare s-au întors cu rezultate remarcabile de la această competiţie: Dragoş-Andrei Gâţan, clasa a IX-a, categoria Software educaţional, prof îndrumători Alina Pintescu, Vasile-Graţian Pop – Premiul al II-lea şi Medalie de aur; Filip-Alexandru Mînăilă, clasa a IX-a, Software Educaţional, prof. îndrumător Carmen-Ana Anton – Premiul al II-lea şi Medalie de aur; Adrian Contraş, clasa a XII-a, Software Educaţional, prof. îndrumători Carmen-Ana Anton, Vasile-Graţian Pop şi Diana Contraş – Premiul al III-lea şi Medalie de aur; Tudor Voie, clasa a XI-a, Software Educaţional, prof. îndrumători Diana Contraş şi Violeta Kalmar – Medalie de bronz; Mark-Daniel Banc, clasa a XI-a, Software Educaţional, prof. îndrumători Diana Contraş şi Violeta Kalmar – Medalie de bronz.
„Şincaişti”, premiaţi cu medalii de aur şi de bronz la Olimpiada Naţională de Inovare şi Creaţie Digitală
În Focşani a avut loc etapa naţională a Olimpiadei de Inovare şi Creaţie Digitală.