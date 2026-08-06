Administrația băimăreană se lovește de mai multe probleme în funcționarea întregului sistem de gestionare integrată a deșeurilor municipale. Deși încearcă să le rezolve, este greu când acestea sunt cauzate, în mare parte, de cetățeni certați cu simțul civic.
”Legat de aceste insule ecologice, în urmă cu puțină vreme am semnat o plângere penală făcută de colegii de la Poliția Locală prin care se solicită organelor competente să identifice persoanele care vandalizează aceste insule ecologice, pentru că ele generează niște costuri suplimentare pentru Municipiul Baia Mare, așa că solicităm identificarea persoanelor care le deteriorează și tragerea lor la răspundere”, a spus Ionuț Pârvu, viceprimar al municipiului Baia Mare. Primăria plătește bani grei pentru toate aceste pagube. În acest context, s-a decis instalarea unor camere video pentru a urmări activitatea din preajma insulelor ecologice. ”În momentul de față instalăm primele 30 de camere de luat vederi pentru a monitoriza activitatea în preajma insulelor ecologice. Pe grupul nostru de salubrizare sunt transmise imagini zilnic către Poliția Locală. Pentru că vandalizările, care sunt foarte multe, nu intră în acest serviciu de mentenanță, noi suntem puși în situația în care să contractăm acest serviciu pentru a remedia acele probleme, și iar apar costuri suplimentare. Din păcate, aceasta este societatea în care trăim, mai sunt oameni certați cu legea, mai sunt oameni fără spirit civic, și cu oricâte măsuri coercitive am veni noi în fața lor, tot nu putem să-i disciplinăm pe toți într-un termen scurt”, a declarat și Doru Dăncuș, primarul Băii Mari.
Camere video, instalate în zona insulelor ecologice din Baia Mare
Administrația băimăreană se lovește de mai multe probleme în funcționarea întregului sistem de gestionare integrată a deșeurilor municipale. Deși încearcă să le rezolve, este greu când acestea sunt cauzate, în mare parte, de cetățeni certați cu simțul civic.
Voi cei care le-ați cumpărat sunteți de vină. Sunt foarte prost concepute ( cele verticale). Vorbiți de costuri mari și noi cetățenii vă plătim o grămadă de bani. Apoi vine primăria și sifonează banii printr-o gestionare foarte proastă.