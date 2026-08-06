Conferință educațională în Fărcașa despre prevenirea consumului de substanțe psihoactive

Casa de Cultură din Fărcașa a găzduit o amplă conferință educațională dedicată dezvoltării personale și prevenirii consumului de substanțe psihoactive, un eveniment care a reunit aproximativ 200 de participanți de toate vârstele. Manifestarea face parte dintr-o caravană educațională ce s-a desfășurat în această săptămână în trei comune din județul Maramureș: Fărcașa, Gârdani și Asuaju de Sus.
Evenimentul a fost deschis de avocatul Florin Andreicuț, decanul Baroului Maramureș, organizatorul principal al evenimentului. Invitat să ia cuvântul, primarul comunei Fărcașa, Ioan Stegeran, le-a adresat participanților și invitaților un călduros mesaj de bun venit. În discursul său, edilul a subliniat importanța prevenirii consumului de droguri în rândul tinerilor și a evidențiat rolul esențial al familiei, școlii și comunității în formarea unor generații responsabile. Directorul Școlii Profesionale Fărcașa, Viorelia Vele, partener al evenimentului, a mulțumit cadrelor didactice pentru implicarea în organizare, precum și elevilor pentru participarea activă și interesul manifestat față de temele abordate. Conferința a reunit numeroși invitați de prestigiu, fiecare oferind participanților perspective valoroase din domeniul său de activitate. Programul a inclus prezentări, materiale video și sesiuni interactive, în cadrul cărora participanții au adresat întrebări invitaților și au fost recompensați pentru implicarea lor. Momentul cu cel mai puternic impact emoțional a fost mărturia unui fost consumator de substanțe psihoactive, care și-a povestit fără rețineri experiența de viață. Provenit dintr-o familie respectată, elev olimpic la mai multe discipline și absolvent al examenului de Bacalaureat cu media 9,90, Andrei părea să aibă un viitor promițător. La doar 20 de ani dezvoltase deja o afacere profitabilă, câștigând aproximativ 10.000 de euro lunar, își construise o casă și deținea un autoturism performant. Totul s-a schimbat însă în momentul în care, influențat de anturaj, a început să consume droguri. Dependența instalată treptat i-a distrus viața: și-a pierdut afacerea, bunurile materiale și demnitatea, ajungând chiar să vândă droguri pentru a-și întreține consumul. A fost de mai multe ori la un pas de moarte din cauza supradozelor, iar familia sa aproape își pierduse speranța că îl va mai vedea în viață. Astăzi, după ani de luptă și eforturi uriașe de recuperare fizică și psihică, Andrei este complet abstinent de trei ani. Are o relație stabilă, își dorește să își întemeieze o familie și își dedică timpul prevenirii consumului de droguri, împărtășindu-și povestea tinerilor pentru ca aceștia să nu repete greșelile sale.
Conferință educațională în Fărcașa despre prevenirea consumului de substanțe psihoactive
Casa de Cultură din Fărcașa a găzduit o amplă conferință educațională dedicată dezvoltării personale și prevenirii consumului de substanțe psihoactive, un eveniment care a reunit aproximativ 200 de participanți de toate vârstele. Manifestarea face parte dintr-o caravană educațională ce s-a desfășurat în această săptămână în trei comune din județul Maramureș: Fărcașa, Gârdani și Asuaju de Sus.