În Maramureș au început evenimentele Caravanei Cloud Regional Nord-Vest

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Primăria Băsești a participat la sesiunea județeană a Caravanei Cloud Regional Nord-Vest, un proiect coordonat de ADR Nord-Vest, care susține transformarea digitală a administrațiilor publice din regiune.
Prin acest proiect, toate primăriile din cele șase județe ale Regiunii Nord-Vest vor beneficia de aceleași soluții digitale, contribuind la simplificarea proceselor administrative și la îm­bunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Scopul este clar: mai puțină birocrație, servicii publice mai rapide și o administrație mai eficientă.

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