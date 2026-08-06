Primăria Băsești a participat la sesiunea județeană a Caravanei Cloud Regional Nord-Vest, un proiect coordonat de ADR Nord-Vest, care susține transformarea digitală a administrațiilor publice din regiune.
Prin acest proiect, toate primăriile din cele șase județe ale Regiunii Nord-Vest vor beneficia de aceleași soluții digitale, contribuind la simplificarea proceselor administrative și la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Scopul este clar: mai puțină birocrație, servicii publice mai rapide și o administrație mai eficientă.
În Maramureș au început evenimentele Caravanei Cloud Regional Nord-Vest
Primăria Băsești a participat la sesiunea județeană a Caravanei Cloud Regional Nord-Vest, un proiect coordonat de ADR Nord-Vest, care susține transformarea digitală a administrațiilor publice din regiune.