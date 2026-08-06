Săptămâna trecută a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Remeți, cu câteva proiecte importante pe ordinea de zi. La întâlnire a participat și Nicolae Miroslav Petrețchi, deputat în Parlamentul României.
În cadrul ședinței, aleșii locali și-au aprobat rectificarea bugetului local pe anul 2026. Apoi a fost aprobată achiziționarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru depunerea unei cereri de finanțare în vederea digitalizării administrației publice locale. S-a adoptat și inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Remeți. Nu în ultimul rând, a fost aprobată punerea în aplicare a metodelor de intervenție asupra exemplarelor din specia urs brun la nivelul UAT Comuna Remeți, precum și aprobarea încheierii contractelor necesare pentru asigurarea permanenței și intervenției imediate în vederea prevenirii și combaterii atacurilor exemplarelor de urs brun.
În Remeți s-au adoptat metodele de intervenție asupra exemplarelor de urs brun la nivelul UAT-ului
Săptămâna trecută a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Remeți, cu câteva proiecte importante pe ordinea de zi. La întâlnire a participat și Nicolae Miroslav Petrețchi, deputat în Parlamentul României.