Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, Direcția de Sănătate Publică a Judetului Maramureş a făcut unele precizări pentru o corectă informare a cetățenilor.
”DSP Maramureş monitorizează constant calitatea apei, recoltând periodic probe de la cele 27 de izvoare aflate în evidență, în conformitate cu Ordonanța 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman. În urma analizelor probelor de apă de la nivelul anumitor izvoare, s-au înregistrat depăşiri temporare ale unor parametri microbiologici. Aceste variații sunt de natură tranzitorie şi sunt influențate de factori externi precum existența vegetației în zonele de captare a izvoarelor, ploilor abundente, secetă, fisuri în conducte și/sau rezervoare, ori prezența animalelor în vecinătatea izvoarelor. Pentru remedierea situației s-au dispus deja, în colaborare cu autoritățile locale, măsuri dc curățare şi igienizare a izvoarelor vizate. Ca măsură de precauție, recomandăm evitarea consumului de apă din aceste surse, pe durata desfăşurări acțiunilor de remediere. Subliniem că situația este una punctuală şi nu reprezintă un motiv de alertă pentru populație. După igienizare, apa va putea fi consumată în deplină siguranță. Situația este sub control, iar laboratoarele noastre acreditate prelucrează deja noi probe în vederea retestării, pentru a confirma încadrarea apei în parametri normali de consum”, au arătat reprezentanții DSP Maramureș.
Lămuriri privind calitatea apelor de izvor din Maramureș
Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, Direcția de Sănătate Publică a Judetului Maramureş a făcut unele precizări pentru o corectă informare a cetățenilor.