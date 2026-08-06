Problema apei, abordări total diferite: unii o iau fatalist, alții se apucă de căutat soluții

Problema apei în Maramureș NU TREBUIA SĂ EXISTE!!!! Cu asemenea rețea hidrografică, cu râuri de munte, cu râuri majore, cu lacurile existente, ea nu trebuia să existe. E adevărat, conform specialiștilor de Mediu de talie mondială, resursele de apă au scăzut cu 25-30%.

Problema există dar… cu acumularea Firiza, cu acumularea Runcu, plus odinioară refuzata idee a unui lac de acumulare pe Iza, sus, de la Izvorul albastru în aval spre Moisei (… cu teren cumpărat de decenii…) problema apei nu trebuia să existe!

Astfel, la acest moment, în sud de județ, mai toate localită­țile ce nu sunt conectare la rețeaua băimăreană au probleme cu apa, într-un fel sau altul. De turbiditate de la rețele cu apă de suprafață, la secarea puțurilor din varii motive. Un exemplu îl primim la Valea Chioarului, unde primarul Sorin Burde ne spune că pârâul Bârsău e secat aproape din primăvară, încă de atunci abia curgea apă, acum e doar o vale cu iarbă până-n brâu, fără urmă de apă (vezi foto). La fel valea Curtuiușului. Vorbim de văi ce au generat odinioară inundații…

La nord, probleme date de lipsa de fonduri sau de organizare comună a vecinilor. Un exemplu, la Petrova. La acest moment, ne spune edilul Gheorghe Palcuș, se poartă zilnic apă cu vidanja la cartierul de către Hera, de asemenea la mănăstirea de pe muntele Hera. Ruscova avea proiect și visa la apă din valea Frumușaua, de sub Pop Ivan, o vale din care am băut direct, fără emoții,de limpede și rece ce era. Cu un drum, alimenta satul Crasna Vișeului al comunei Bistra. Nu s-a putut, nu sunt bani. Probleme cu lipsa apei sunt și pe valea Marei, pe a Cosăului, pe valea Izei, deja cunoscute. Toate „văile” amintite purtătoare de apă, da? Mai ieri, Cosăul curgea nervos, murdar, ca după ploi. Iza e de asemenea murdară de la ploi. La fel râul Ruscova, e maro. Și vă dăm și contraexemplele. Ocna Șugatag a investit și a adăugat încă o sursă de apă, de la munte. Dar revelația vine de la Repedea, care avea emoția consumului odată cu venirea acasă a celor plecați cu miile. Trecerea de la bojdeucă de lemn la casă cu 3 nivele, cu toate dotările, vine cu triplarea consumului de apă, nu? Prin urmare, autoritatea locală a găsit o sursă. Valea Vavernîi din munții Maramureșului. A urmat un conflict major cu conducerea Parcului național Munții Maramureșului. Au forțat, au primit o amendă monumentală, de 50.000 de lei, s-a ajuns la miniștri și secretari de Stat dar… Repedea și-a dublat efectiv debitul de apă, ba chiar a pus în standby fosta aducțiune, de pe celălalt versant. „Am făcut și recepția, avem apă, nu mai avem emoții”, ne spune primarul Ioan Miculaiciuc.

Nu dăm lecții, nici aluzii nu facem. Spunem doar că apa e vitală, e o necesitate, nu un lux. Nu există lege, regulă sau uzanțe care să prevaleze asupra asigurării necesarului de apă pentru populație. Nici investiții „mai importante” decât în viața locuitorilor Maramureșului, ori asta este deja o aluzie…