Spitalul Județean se extinde și se modernizează

La Spitalul Județean de Urgență „Dr Constantin Opris” Baia Mare autoritățile județene își propun să continue investițiile, într-un ritm fără precedent. Astfel, unitatea medicală va beneficia de dotări noi, dar și de o extindere.

”În perioada următoare vizăm proiecte în valoare de peste 30 de milioane de lei, prin care dorim să dotăm spitalul cu echipamente medicale de ultimă generație”, au spus reprezentanții CJ Maramureș. Astfel, se dorește un al doilea accelerator liniar pentru Compartimentul de Radioterapie; un angiograf monoplan; un artroscop; aparate de anestezie compatibile cu RMN-ul 3 Tesla. De asemenea, în acest an, spitalul a câștigat patru proiecte cu finanțare europeană, în valoare de peste 31 de milioane de lei, după cum urmează: 4 milioane de lei pentru screening neonatal; 5 milioane de lei pentru proiectul USTAC din cadrul Cardiologiei; 22 de milioane de lei pentru modernizarea Secției de Neurologie. Însă proiectul cel mai important este cel de extindere a principalei unități medicale din județ: ”Dar obiectivul nostru cel mai important rămâne extinderea Spitalului Județean. Vorbim despre un proiect estimat la 90–100 de milioane de euro, cea mai mare investiție pe care Consiliul Județean (CJ) Maramureș și-o propune în această perioadă și unul dintre cele mai importante proiecte din istoria județului. Suntem în etapa finală de pregătire a documentației și ne apropiem de lansarea procedurii de achiziție publică. Este un proiect la care lucrez zilnic, împreună cu managerul spitalului și cu echipa Consiliului Județean, pentru că știm cât de mult înseamnă pentru viitorul sistemului medical din Maramureș. Astăzi, multe secții funcționează în spații care nu mai răspund nevoilor actuale. Medicii au nevoie de condiții mai bune, iar pacienții merită un spital modern, cu saloane, circuite și aparatură la standardele pe care le întâlnim în marile centre medicale din Europa”, a completat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

Dacă se va materializa, mai mult ca sigur, aceasta va reprezenta cea mai importantă investiție pe care o putem face în domeniul sănătății maramureșenilor.