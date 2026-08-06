Un SEMNAL care se aude departe

Când primesc vești din Săliștea de Sus mă bucur prietenește și cultural. În aceste zile mi-a ajuns revista SEMNAL, cu o istorie demnă de frumusețea sufletească și demnitatea culturală a oamenilor care s-au perindat pe aceste locuri. În urmă cu peste o jumătate de veac, școala maramureșeană de la sate era marcată de un eveniment publicistic mai puțin întâlnit. La Școala din comuna Săliștea de Sus, un grup de profesori și elevi, îndrumați de profesorul Simion Iuga, a editat revista școlară SEMNAL. Aproape de fapta tipărită a fost și poetul Ion Bogdan, adică profesorul Dumitru Iuga. Vestea s-a răspândit prin școlile Maramureșului, fiind dată ca pildă de urmat. Apariția revistei școlii săliștene m-a prins învățător în satul Breb. Eu consumasem emoția alcătuirii unei reviste la Liceul Pedagogic din Sighetul Marmației, pe când eram elev. Dar publicarea unei reviste, într-o comună, pe atunci, de pe Valea Izei a fost o noutate absolută pentru vremea aceea. A fost și un îndemn spre creație, un prilej fericit ca elevii să-și vadă gândurile sub formă tipărită. Era o dezmorțire a timpului.

Presa literară a consemnat evenimentul, publicând în paginile ei poezii ale elevilor sălișteni. Țin minte versurile elevului Liviu Doru Bindea. Ajuns prefect al județului Maramureș și senator în Parlamentul României. Memorie binecuvântată, prietene! Semnalul revistei s-a prelins prin vreme. De când, în actualul oraș Săliștea de Sus, se desfășoară o manifestare cu aură academică – Simpozionul „Cultură și civilizație românească” -, revista SEMNAL apare ca publicație anuală a Centrului de Cercetări. Ca prefață la ediția a XVIII-a a Simpozionului din acest an, în ajun de Sântămăria Mare, a apărut un număr adecvat evenimentului (Serie nouă, an 8/2025). Revista ilustrează evenimentele de anul trecut, așa este obiceiul. Articolul de deschidere aparține universitarului clujean Ilie Rad, care apreciază Simpozionul Național de la Săliștea de Sus, la care a fost prezent anul trecut. Scrie profesorul universitar: Este admirabil faptul că, în aceste vremuri de austeritate economică, într-o localitate din nordul țării, fără universitate, au loc asemenea manifestări culturale.

Profesorul Simion Iuga, redactorul șef al revistei, face o radiografie a ediției precedente, adică de anul trecut. Își amintește tenacele organizator SAM: „Am pornit de la un Simpozion local obișnuit și am ajuns la o manifestare științifică de nivel național. Ne-am întâlnit aici fizicieni, lingviști, filosofi, istorici, scriitori, sociologi, oameni de cultură în genere.” Simpozionul, unic în felul lui în această parte de țară, a fascinat și Academia Română, care a onorat manifestarea, inclusiv la nivel de președinte. Memorabile sunt edițiile când îi aveam alături pe academicienii Ionel Valentin Vlad, Alexandru Surdu, Emil Burzo, ori Ioan Aurel Pop și alți demnitari ai culturii române. Au asigurat o atmosferă științifică, caldă, primitoare, o adevărată solidaritate intelectuală și colegială. Seriozitatea organizatorilor a fost demonstrată și prin faptul că lucrările Simpozionului au fost publicate în fiecare an într-un volum masiv, cuprinzând teme de actualitate, tratate la cel mai bun nivel de rigoare științifică.

Da, bunule SAM, la Săliștea de Sus s-a instaurat o atmosferă academică! În numele culturii și civilizației românești în Maramureș. Ceea ce este o faptă pentru care săliștenii merită toată prețuirea. Revista mai evocă prezența marelui poet Nichita Stănescu în Săliștea de Sus, în urmă cu 45 de ani, unde poetul a ținut o lecție la școală, pe atunci director fiind profesorul Grigore Iuga. Am avut inspirația să notez mărețul text de neuitat care a dezvăluit resursele limbii române atunci când este atinsă de un spirit uriaș al ei. Revista mai publică o aducere aminte a lui Gheorghe Pârja despre cele două călătorii ale lui Nichita în Maramureș. Poetul Gavril Ciuban completează fericit personalitatea marelui poet Nichita Stănescu. În revistă sunt consemnate rânduieli ale săliștenilor, cum este ruptul sterpelor și parada portului popular. Sunt publicate programul și activitățile Asociației Semnal, Săliștea de Sus.

Doamna Maria Bilțiu ne aduce aminte de o prietenie de neuitat: Barbu Ștefănescu Delavrancea – Ion Luca Caragiale – Alexandru Vlahuță. Cercetătorul, profesorul Pamfil Bilțiu publică o evocare Vida Gheza, rapsod al lemnului și vestit făuritor de artă monumentală. Profesoarele Maria Șerba, Ileana Șandor și Măriuca Verdeș scriu despre pănura de halube și țesăturile ornamentale din lână. Scriitoarea Liliana Iuga Mărginean, autoarea unei cărți apreciate despre spațiul și spiritul de acasă, publică două proze despre nucul copilăriei și tanti Marița. Maica Nina susține rubrica pastorală. Preotul Pop Ștefan Dan ne lămurește că muzica este o slăvire a lui Dumnezeu. Sunt consemnate și alte evenimente din viața așezării, cum sunt concertul de pricesne, sfintele sărbători de Hram, Ziua Eroilor, ori Festivalul Național- Concurs Comori Săliștene.

Ansamblul folcloric Săliștenii a fost prezent la Festivalul Internațional de Folclor de la Sibiu. Ioana Hotico, agent de turism, ne face cunoscute atelierele meșteșugărești din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Săliștea de Sus. Colega Camelia Tocaci ne prezintă recenta carte a profesorului și filosofului, sălișteanul Nicolae Iuga. Este prezentă și cronica lui Gheorghe Pârja la albumul alcătuit de Pamfil și Maria Bilțiu despre troiță ca tezaur de artă și credință. M-a bucurat și prezentarea cărții de interviuri GENESIS, a universitarului Timur- Vasile Chiș, apărută la Montreal. Artistele populare din Săliștea de Sus sunt vestite. Revista o prezintă pe tânăra Iulia Ioana Vlad, câștigătoarea Premiului Tinereții la Festivalul „Maria Tănase”. Ilustrația este bogată și convingătoare.

Felicitări alcătuitorilor acestei minunate dovezi a sufletului creator. Da, revista SEMNAL este un document al memoriei. Este și o chemare a celor interesați, și anul acesta, în ajun de Sântămăria Mare, la Săliștea de Sus, la celebrul Simpozion academic.