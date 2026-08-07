Consiliul Judeţean Maramureş a prevăzut în acest an pentru Societatea Drumuri și Poduri Maramureș 22,5 milioane de lei pentru reparații curente și, separat, 3,5 milioane de lei pentru începerea reconstrucției podului de la Rogoz. Intervenţia la pod nu mai suportă amânare pentru că din cauza stării avansate de degradare, aici se poate întâmpla oricând o tragedie. „În paralel, sperăm ca Guvernul României să sprijine acest proiect prin fonduri suplimentare, astfel încât reconstrucția să poată fi dusă la bun sfârșit cât mai repede”, a punctat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea.