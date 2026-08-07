Concursul de manager al Teatrului Municipal Baia Mare stârneşte îngrijorare în rândul actorilor

După scandalul privind managementul defectuos de la Teatrul Municipal Baia Mare care s-a finalizat cu înlocuirea fostului manager, Radu Macrinici, acum apare o nouă o nouă „sămânţă” de revoltă în rândul angajaţilor instituţiei de cultură. Actorii privesc cu scepticism concursul de manager care urmează să se desfăşoare. În acest context, mai mulţi actori au transmis o scrisoare deschisă către primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş și către Consiliului Local prin care solicită un proces transparent, bazat exclusiv pe competență, nu pe criterii politice sau interese personale.

În scrisoare se subliniază cum ar trebui să fie viitorul manager al Teatrului Municipal Baia Mare: un profesionist al breslei, care poate dovedi prin parcursul său profesional și portofoliul artistic cunoașterea domeniului de activitate a unei instituții teatrale; un manager care exprimă încredere și devine un factor determinant pentru conducerea unei instituții publice de cultură producătoare de spectacole în relație cu terți; exprimă o viziune artistică și estetică proprie care poate fi susținută de realitatea economică și care poate aduce plus valoare comunității; prezintă un program inteligent și bine articulat, care să îmbine nevoia actorilor de a munci și evolua în meseria lor cu nevoile intelectuale, dar și de divertisment ale publicului; asigură fără echivoc echitatea pe întreaga durată a fiecărei stagiuni, în ceea ce privește munca artistică a angajaților din subordinea sa; implementează o strategie financiară viabilă pentru evoluția Teatrului Municipal Baia Mare, în ceea ce privește numărul de angajați din subordinea sa, prin angajare sau restructurare de posturi, dacă e cazul; ridică statutul actual al teatrului la nivel național și internațional; atrage fonduri și resurse diverse pentru producții importante; deți­ne aptitudini de negociator, atât în sectorul cultural, cât și în cel financiar, pentru realizarea de producții teatrale și alte manifestări artistice; exprimă un caracter integru și tratează tot personalul angajat cu demnitate și respect, fără discriminări de orice natură; acționează ferm pentru păstrarea identită­ții, asigură prin toate mijloacele necesare păstrarea calității spectacolelor, chiar și în perioada de reabilitare a clădirii.

Primăria Municipiului Baia Mare a luat act de scrisoarea deschisă referitoare la concursul de proiecte de management organizat pentru Teatrul Municipal Baia Mare. Oficialii Primăriei au transmis că tratează cu respect preocupările exprimate de artiști, profesioniști ai domeniului cultural și spectatori.

Concursul este organizat în temeiul O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, al Ordinului nr. 2799/2015, al Hotărârii Consiliului ­ nr. 351/2026 și al regulamentului aprobat prin Dispoziția primarului nr. 751/ 24.07.2026. Anunțul public cuprinde toate elementele obligatorii: condițiile de participare, caietul de obiective, bibliografia, regulamentul concursului, calendarul complet, documentele necesare înscrierii, criteriile de evaluare și condițiile tehnice de redactare și depunere a proiectului de management. Termenul pentru depunerea proiectelor și a dosarelor este 19 august 2026, ora 16.00. Calendarul asigură perioada legală de 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectelor de management.

”Teatrul Municipal are nevoie de stabilitate, de responsabilitate managerială și de un proiect asumat pentru următorii ani. Amânarea nejustificată a concursului ar fi însemnat perpetuarea interimatului, nu protejarea instituției. Condițiile de participare răspund în mod direct unei părți importante dintre solicitările formulate în scrisoarea deschisă. Proiectele vor fi evaluate inclusiv din perspectiva viziunii artistice, a analizei activității instituției, a organizării acesteia, a strategiei culturale, a programelor propuse, a sustenabilității economico-financiare și a capacității de atragere a unor venituri din alte surse. Viitorul manager va trebui să demonstreze că poate asigura atât calitatea actului artistic, cât și administrarea responsabilă a resurselor teatrului. Structura legală a comisiei este alcătuită dintr-un reprezentant al autorității locale și doi specialiști în domeniul teatrului”, a declarat Ionuț Pîrvu, viceprimarul municipiului Baia Mare.

În prima etapă, membrii comisiei vor analiza proiectele de management, fără să cunoască identitatea autorilor. Documentele nu pot conține semnături, nume sau alte indicii care ar putea conduce la identificarea candidatului. Această garanție de anonimat se va aplica și etapei de analiză individuală a proiectelor. Cea de-a doua etapă, interviul, va avea caracter public și va presupune susținerea proiectului de către candidații admiși.