Cristian Hăgan a câștigat concursul de gulyaș „Ceaunul Chiorean” de la Ciolt

Valea Scăriței din satul Ciolt a găzduit sâmbătă, 1 august, cea de-a VI-a ediție a concursului de preparat gulyaș „Ceaunul Chiorean”, eveniment organizat de Asociația Culturală „Cioltișorul”. La competiție au participat zece echipe din Baia Mare, Buciumi, Șomcuta Mare, Codru Butesii, Ciolt și Coroieni/Vima Mică, care și-au prezentat preparatele în fața unui juriu format din bucătari cu experiență.

După evaluarea preparatelor, marele câștigător al ediției din acest an a fost Cristian Hăgan, din Buciumi. Pe locul al doilea s-a clasat echipa condusă de Sabin Indre, din Ciolt, iar locul al treilea a revenit echipei coordonate de Andrei Pop, de la Penitenciarul Baia Mare. Organizatorii au precizat că diferențele dintre concurenți au fost foarte mici, semn că nivelul competiției s-a dovedit extrem de ridicat.

Au fost acordate și premii speciale. Distinc­ția „Lingura de Lemn” a revenit echipei conduse de Cătălin Ciupe, din Coroieni, împreună cu Muzeul „La Lelea Ruzale” din Vima Mică, pentru spiritul de fair-play. De asemenea, Cristian Hăgan a obținut și premiul pentru cea mai autentică ținută de bucătar, iar standul echipei sale a fost desemnat cel mai frumos din concurs.

Evenimentul s-a încheiat cu un spectacol folcloric, recitaluri de muzică populară și un foc de tabără, într-o atmosferă de sărbătoare care a adunat numeroși participanți și vizitatori.