Fascinația faptelor din umbră

Din pruncie mi-au plăcut poveștile, adică basmele, cele ascultate, apoi citite cu nesaț. Și acum sunt colindat de universul lor. Apoi am fost cuprins de misterul cărților de spionaj, de la Haralamb Zincă, la sigheteanul Leonida Neamțu, autori care au ilustrat genul. De aceea, când am descoperit, cu ani în urmă, revista VITRALII (Lumini și umbre), publicație a veteranilor din Serviciile Române de Informații, am aflat fapte despre care nu aveam de unde să știu. Dacă o perioadă o cumpăram de la chioșcul de ziare, cu noua difuzare am norocul că mi-o dăruiește vecinul și prietenul Gavrilă Dunca. Așa am primit recent numărul 66, iunie-august 2026. O citesc cu încredere, deoarece este girată de istorici de prestigiu, cum sunt Ioan Scurtu, ori Alex Mihai Stoenescu și specialiști din domeniul informațiilor. Sunt subiecte de care publicul cititor trebuie să știe, de aceea fac prezentarea revistei.

Sumarul se deschide cu o analiză a unui fenomen întâmplat după Marea Unire din 1918. După eșecul suferit la Conferința de Pace de la Paris, Ungaria a inițiat acțiuni subversive în țară și statele vecine, dar și în rândul Marilor Puteri de atunci, pentru modificarea Tratatului de la Trianon. Toate acțiunile ungare, desfășurate de Budapesta în România și străinătate, au fost atent supravegheate de serviciile de informații românești. Despre propaganda externă ungară contra Tratatului de Pace de la Trianon, desfășurată în perioada 1925-1926, în care Ungaria s-a văzut victimă a Conferinței, scrie cu argumente istoricul Alin Spânu. Da, file de istorie! Col.(r) dr. Sorin Aparaschivei continuă istoria Direcției a V-a a Armatei Roșii (GRU), acțiunile ofițerilor sovietici în perioada 1940-1945 pe frontul de Vest. Este evocat cazul Richard Sorge, fiul unui german și al unei rusoaice, cu acțiuni de spionaj de răsunet în epocă. Până în anul 1989 GRU, devenit KGB, a avut în vizor și România, țara noastră aflându-se într-o situație atipică după anul 1958, fiind singura țară din Tratatul de la Varșovia care nu mai avea trupe sovietice de ocupație.

Rețeaua clandestină a agenturii sovietice a fost epurată din conducerea superioară de partid și de stat. În 1962, la ordinul lui Dej, Securitatea română a refuzat înnoirea înțelegerilor cu Comitetul Securității Statului din Uniunea Sovietică. Autorul articolului ne prezintă țesătura de spioni care vegheau evenimentele din cele două țări. Un moment fierbinte a fost anul 1968, când sovieticii și cinci aliați ai lor au ocupat Cehoslovacia. La această incursiune România nu a luat parte. De aici multe nepotriviri între noi și Kremlin. Colonelul (r) dr. Nicolae Stancu ne aduce în atenție vestitul caz de spionaj întreprins de către Direcția de Informații Externe a României prin folosirea redutabilei Rețele Caraman, care s-a desfășurat în perioada Războiului Rece, epocă de tensiuni geopolitice între SUA și Uniunea Sovietică, respectiv între aliații lor din Blocul Vestic și Blocul Estic. Mihai Caraman a fost trimis cu misiuni de spionaj în Franța, sub acoperire, la Ambasada României din Paris. A avut contribuții serioase și la sediul NATO.

Autorul afirmă rolul rețelei agenților recrutați de Caraman, contribuția lor informativă fiind enormă. În 1990, Mihai Caraman a fost director SIE. S-a stins din viață în 2024, la vârsta de 95 de ani. Doctorul în istorie Alexiu Tatu scrie despre George Barițiu, astfel făcând portretul unei generații. Cinstind ASTRA la 165 de ani de la înființare. Istoricul și întemeietorul presei românești din Transilvania s-a născut în anul 1812, la Jucul de Jos, lângă Cluj. Întreaga viață rămâne un model de ziarist, cărturar și luptător pentru drepturile și libertățile românilor. Colonelul dr. Aurel V. David reface în cuvinte drumul lui Eminescu spre Blajul Ardealului, pentru a participa la adunarea generală a ASTREI. A ținut să ajungă în satul Mihalț. Auzise el de la dascălul lui, Aron Pumnul, despre măcelul săvârșit de trupele revoluționare maghiare în luna mai 1848.

Gl. bg. (r) Vasile Mălureanu evocă câteva întâmplări profesionale. Cum a fost găsit ziarul legionar „Porunca Vremii” pe șantierul de la Casa Poporului. Alertă mare a serviciilor! Când colo era recuzita pentru un film care avea ca subiect personalitatea marelui istoric Nicolae Iorga, asasinat de legionari în toamna anului 1940. Și alte întâmplări palpitante. Colonelul (r) Gheorghe Rusu deapănă amintirile unui contraspion. Constatăm evoluția de la iscoadă, la agentul modern în spionajul și contraspionajul românesc. Valeriu Ilica scrie un eseu despre pace, ca fiind cea mai frumoasă zeiță. Ne aduce aminte de un gând al lui Albert Camus, care spunea că rolul literaturii este să împiedice civilizația să se autodistrugă. Apoi articole pe teme de actualitate, adică serviciile secrete și noile tehnologii. Doctorul în istorie Sorin Aparaschivei ne-a dăruit volumul „România contra imperiului sovietic”, comentată în revistă. Lucrarea reprezintă o viziune proprie și originală fără ură și părtinire (sine ira et studio). Este consemnată și agenda Cenaclului literar VITRALII.

Publicația, editată de Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Serviciul Român de Informații, are ca director pe colonelul (r) Filip Teodorescu. Revista poate fi citită și pe site-ul www.acmerr-sri.ro. De multă vreme sunt fascinat de faptele din umbră, mai ales care se referă la istoria recentă a României. Deci și de revista VITRALII. Și încă un mulțam vecinului meu, Gavrilă Dunca!