Pași importanți pentru introducerea gazului în Comuna Lăpuș

Primarul din Lăpuș s-a deplasat în București pentru o investiție extrem de necesară în comună: ”Unul dintre proiectele importante pentru comuna noastră este și cel legat de alimentarea cu gaz! În parteneriat cu UAT- urile din jur avem finanțarea câștigată, urmând să semnăm și contractul! Pentru acest lu­cru, prin întâlnirile avute cu specialiști și reprezentanți de la ANRE, am reușit să facem pași importanți, astfel ca procedura să fie una de succes”, a explicat Cristina Buda, primarul comunei Lăpuș.