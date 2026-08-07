Pași importanți pentru introducerea gazului în Comuna Lăpuș

Primarul din Lăpuș s-a deplasat în București pentru o investiție extrem de necesară în comună: ”Unul dintre proiectele importante pentru comuna noastră este și cel legat de alimentarea cu gaz! În parteneriat cu UAT- urile din jur avem finanțarea câștigată, urmând să semnăm și contractul! Pentru acest lucru, prin întâlnirile avute cu specialiști și reprezentanți de la ANRE, am reușit să facem pași importanți, astfel ca procedura să fie una de succes”, a explicat Cristina Buda, primarul comunei Lăpuș.