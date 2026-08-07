Prefectul județului Maramureș face apel pentru adoptarea unor măsuri de economisire a energiei electrice

Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a transmis o adresă tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ, prin care solicită sprijinul autorităților locale în implementarea unor măsuri voluntare de reducere a consumului de energie electrică. Demersul vine în contextul măsurilor adoptate la nivel național pentru diminuarea consumului de energie și al presiunii exercitate asupra Sistemului Energetic Național, generate de seceta prelungită și de nivelul foarte scăzut al Dunării. Printre măsurile propuse se numără diminuarea intensității iluminatului public pe arterele unde infrastructura tehnică permite reducerea fluxului luminos, precum și oprirea iluminatului arhitectural al clădirilor și obiectivelor publice.