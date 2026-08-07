Prima vizită oficială a Consulului Onorific al Ucrainei în Maramureş

Născut și crescut în Maramureșul Voievodal, Vasile-Serioja Ruscovan, etnic ucrainean, a fost numit primul Consul Onorific al Ucrainei din istoria relațiilor diplomatice româno-ucrainene.

Numirea sa, realizată în coordonare cu Ambasada Ucrainei în România, condusă de Excelența Sa, Ihor Prokopchuk, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România, marchează un nou pas în consolidarea prezenței diplomatice a Ucrainei și a cooperării bilaterale dintre cele două state.

Prima vizită oficială de lucru a Consulului Onorific în județul Maramureș a debutat printr-o întrevedere cu președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel-Valer Ze­tea, în cadrul căreia au fost analizate oportunitățile de extindere a parteneriatului dintre județul Maramureș și regiunile din vestul Ucrainei, precum și perspectivele consolidării cooperării economice, instituționale și transfrontaliere.

Printre principalele teme abordate s-au numărat dezvoltarea Inițiativei de Integrare Carpatică, modernizarea infrastructurii de transport și de frontieră, atragerea investițiilor, dezvoltarea cooperării economice, educaționale și culturale, precum și identificarea unor proiecte comune cu finanțare europeană.

În cadrul întrevederii a fost prezentată Inițiativa de Integrare Carpatică (Carpathian Integration Initiative – CII), promovată de Biroul Președintelui Ucrainei, care urmărește constituirea unei macroregiuni carpatice după modelul strategiilor macroregionale ale Uniunii Europene. Obiectivul acesteia este facilitarea cooperării dintre regiunile carpatice și valorificarea instrumentelor europene existente pentru finanțarea unor proiecte comune în domenii precum infrastructura de transport, protecția mediului, energia verde, digitalizarea, turismul, cercetarea, educația și dezvoltarea economică regională.

Inițiativa propune crearea unui mecanism de tip „Carpathian Label”, inspirat de Strategia Macroregională pentru Regiunea Alpilor (EUSALP), care ar permite proiectelor strategice din România, Ucraina, Polonia, Slovacia și Ungaria să beneficieze de coordonare comună, prioritate politică și acces consolidat la programele europene de finanțare, inclusiv Interreg, CEF, TEN-T, Interreg NEXT, NDICI și, în perspectivă, Ukraine Facility.

Totodată, a fost evidențiată importanța construirii noului pod rutier peste Tisa, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura județului Maramureș din ultimele decenii. Acest proiect confirmă rolul strategic al județului ca principal punct de conectare dintre România și Ucraina și creează premisele dezvoltării unor noi coridoare logistice, comerciale și turistice între cele două state.

Participanții au convenit asupra constituirii unor grupuri comune de lucru și pregătirea unei viitoare delegații multidisciplinare din Maramureș la Cernăuți, în vederea dezvoltării unor proiecte concrete în domeniile infrastructurii, educației, culturii, economiei și administrației publice.