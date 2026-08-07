Proiectul ”Primăria digitală – Servicii mai aproape de cetățeni” în Baia Mare

Municipiul Baia Mare, în calitate de lider de parteneriat, a lansat proiectul ”Primăria Digitală – Servicii mai aproape de cetățeni”, finanțat prin Programul Interreg NEXT România–Ucraina 2021–2027, Prioritatea 3 – Cooperare transfrontalieră.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Consiliul Local Solotvyno și Consiliul Local al comunei Polyanytsya din Ucraina și urmărește digitalizarea serviciilor publice locale și apropierea administrației de cetățeni prin soluții moderne, accesibile, sigure și eficiente. Prin intermediul acestui demers, cele trei administrații partenere își propun să îmbunătățească eficiența activității administrative, să dezvolte servicii digitale adaptate nevoilor cetățenilor și să consolideze cooperarea transfrontalieră în domeniul transformării digitale. Prin implementarea proiectului ”Primăria Digitală – Servicii mai aproape de cetățeni”, Municipiul Baia Mare își consolidează infrastructura digitală și capacitatea administrativă, urmărind reducerea timpului necesar pentru furnizarea serviciilor publice, îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și creșterea siguranței datelor gestionate de administrația locală. Valoarea totală a finanțării este de 801.207 euro, iar bugetul alocat Municipiului Baia Mare este de 393.100 euro. Contribuția Uniunii Europene prin Programul Interreg NEXT România–Ucraina este de 721.086,30 euro, reprezentând 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Diferența de 10% este asigurată din contribuțiile publice ale partenerilor. Proiectul are o durată de implementare de 12 luni și se va finaliza la data de 8 iunie 2027.