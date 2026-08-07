Rețeaua de creșe din Baia Mare se extinde

În cadrul ședinței de îndată a Consiliului Local Baia Mare de miercuri s-a votat un pas administrativ esențial pentru educația timpurie din orașul nostru: predarea în administrare către Creșa Baia Mare a noii creșe mici (construcție și teren de 2.879 mp) din strada Melodiei nr. 11C.

Această decizie vine la doar o săptămână după ce s-a adoptat și proiectul privind preluarea creșei mari de pe strada Gării. Astfel, rețeaua de creșe din Baia Mare ajunge la 5 unități, dintre care 2 au fost construite în perioada 2024-2026 prin finanțare europeană (PNRR). Odată cu aprobarea acestor proiecte, autorităţile spun că vor veni şi anumite avantaje: eficiență energetică și sustenabilitate: clădiri la standarde ridicate, dotate cu panouri solare. Apoi spații adaptate celor mici: săli de joacă luminoase și spațioase, dormitoare primitoare. Ele beneficiază și de o zonă tehnico-gospodărească completă: bucătărie proprie, spălătorie și cabinet medical. Nu în ultimă instanță, ele oferă conceptul de natură și mișcare: spații verzi generoase și locuri de joacă amenajate în aer liber. ”Ne asigurăm că cei mici beneficiază de cele mai bune condiții, iar părinții din Baia Mare au un sprijin real”, a explicat Robert Cotos, ales local municipal.