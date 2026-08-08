CSM Sighet și-a întărit atacul cu francezul Jesus Santiago

CSM Sighetu Marmației continuă să își consolideze lotul pentru noul sezon și a anunțat transferul atacantului Jesus Santiago, fotbalist originar din Franța.

Oficialii clubului îl descriu pe noul jucător ca fiind un atacant ambițios, dornic să confirme și să contribuie la rezultatele echipei.

„Un jucător cu ambiție și dorință de afirmare, Santiago vine la Sighet hotărât să înscrie cât mai multe goluri și să contribuie la obținerea cât mai multor victorii pentru echipa noastră”, au scris oficialii CSM Sighet pe pagina de socializare.

De menționat că Jesus Santiago are aproximativ trei săptămâni de când a ajuns sub comanda lui Flavius Sabău, calitățile acestuia ieșind în evidență încă de la primul amical, cel cu CSM Olimpia Satu Mare (4-2), test în care a marcat un hattrick.