În turul III al Cupei României, Minaur joacă cu trupa lui Alexandru Pelici

CS Minaur Baia Mare și-a aflat adversarul din turul III al Cupei României. Aceasta nu este nimeni alta decât rivala din Satu Mare, care joacă acum sub denumirea de CSM Olimpia. Echipă preluată din vara acestui an de Alexandru Pelici, care a antrenat-o în ultimele zece etape ale stagiunii precedente pe Minaur. Din staff mai face parte și băimăreanul Ciprian Duruș, care are rolul de preparator fizic, ajuns la echipa sătmăreană tot la debutul pregătirilor din această vară.

După cum se știe, CSM Olimpia a retrogradat din Liga 2 la finalul sezonului 2025/2026, dar a fost invitată de FRF pe ultima sută de metri, cu o zi înainte de începerea campionatului, odată cu retragerea din eșalonul secund al celor de la FC Hermannstadt.

În turul anterior, CS Minaur a eliminat, în deplasare, conjudețeana CSM Sighetu Marmației, scor 1-3 (0-2), partidă disputată la mijlocul acestei săptămâni.

Duelul celor două rivale, CS Minaur Baia Mare și CSM Olimpia Satu Mare, este programat miercuri, 12 august, de la ora 17.30, pe stadionul „Viorel Mateianu”.

Programul turului 3 (miercuri, 12 august, ora 17.30): Progresul Mogoșoaia – Concordia Chiajna; SCM Zalău – Gloria Bistrița; CS Tunari – CSL Ștefănești; CSM Jiul Petroșani – Minerul Lupeni; Crișul Sântandrei – FC Bihor Oradea; CSO Băicoi – Metalul Buzău; CS Minaur Baia Mare – CSM Olimpia Satu Mare; CIL Blaj – Sănătatea Cluj; Oltul Curtișoara – CSM Slatina; Dunărea Giurgiu – Steaua București; Timișul Șag – CSM Reșița; ACS USV Iași – Cetatea 1932 Suceava; CSM Târgu Jiu – SCM Râmnicu Vâlcea; CSM Corona Brașov – Olimpic Zărnești; CSM Adjud 1946 – Sporting Liești; Dunărea Călărași – CS Afumați; Flacăra Moreni – Chindia Târgoviște; Agricola Borcea – Unirea Slobozia; Progresul 1944 Spartac – Metaloglobus București; Politehnica Timișoara – CSC Dumbrăvița; SC Popești Leordeni – CS Dinamo București; CSC 1599 Șelimbăr – AFC Hermannstadt; CS Gheorgheni – ASA Târgu Mureș; Viitorul Onești – FC Bacău.