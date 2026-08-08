O nouă sursă de alimentare cu apă a comunei Fărcașa

În aceste vremuri grele pentru primării în a asigura alimentarea cu apă a cetățenilor, un pas important s-a făcut în Fărcașa pentru alimentarea cu apă a comunei. S-a dat drumul noului puț de apă, realizat în apropierea stației de tratare a apei din localitate.

”Acesta contribuie la suplimentarea debitului de apă, cu aproximativ 5 litri pe secundă, un sprijin important pentru acoperirea consumului tot mai ridicat din această perioadă caniculară și pentru reducerea riscului apariției unor situații neplăcute în alimentarea cu apă. Am făcut toate demersurile necesare pentru ca acest puț să poată fi utilizat cât mai devreme, astfel încât să răspundem unor nevoi reale a comunității și să asigurăm un plus de siguranță în alimentarea cu apă a gospodăriilor. Doresc să adresez mulțumiri echipei de la Serviciul public Apă-Canal Fărcașa, pentru devotamentul și implicarea de care au dat dovadă în realizarea și punerea în funcțiune a acestui obiectiv”, a punctat Ioan Stegeran, primarul comunei Fărcașa, la punerea în funcțiune a noii surse de apă.