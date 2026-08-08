Peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceştia să revină acasă!

58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că, atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță.

Datele reies dintr-un sondaj realizat recent de Organizația Salvați Copiii România în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în rândul copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, beneficiari ai programelor organizației.

Conform aceluiași studiu, 35% din copii afirmă că au fost tratați diferit la școală din cauza plecării părinților, iar aproape trei sferturi dintre aceștia spun că au fost ținta unor glume sau comportamente neplăcute. Rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate îl are asupra copiilor. Astfel, 58% dintre copii își doresc ca părinții lor să revină în România, în timp ce 20% ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Deși părinții sunt plecați, aceștia rămân principala sursă de sprijin emoțional pentru mulți dintre copii. În momentele dificile, 44% dintre ei spun că primul sprijin îl caută la părinți, chiar și de la distanță, ceea ce subliniază importanța menținerii unei comunicări constante între părinți și copii. Alți 23% apelează la un profesor, consilier școlar sau asistent social din cadrul școlii ori al Organizației Salvați Copiii; 16% la rudele cu care locuiesc, precum bunicii sau alte persoane din familie; 13% la un prieten, în vreme ce 4% declară că nu cer ajutor nimănui. Experiența separării este însoțită, pentru mulți copii, și de schimbări în relațiile cu cei din jur. 35% dintre respondenți au declarat că au simțit că alți copii de la școală sau chiar unii adulți se poartă diferit cu ei, deoarece părinții lor sunt plecați la muncă în altă țară. Dintre aceștia, 71% afirmă că au fost ironizați sau tratați într-un mod neplăcut, în timp ce 29% spun că au beneficiat de mai multă atenție, sprijin și ajutor. Pentru 52% dintre copii, relațiile cu cei din jur au rămas neschimbate după plecarea părinților la muncă în străinătate. Comunicarea cu părinții rămâne esențială, inclusiv atunci când este vorba despre dificultățile pe care copiii le întâmpină la școală. Întrebați cât de des reușesc să vorbească cu părinții despre lucrurile care îi supără sau îi bucură în mediul școlar, 39% dintre copii au răspuns că fac acest lucru zilnic, 27% de câteva ori pe săptămână, 12% o dată pe săptămână, 17% mai rar, iar 4% preferă să discute despre aceste aspecte cu altcineva. „Cu toate că înțeleg rațional motivele care i-au determinat pe părinți să plece în străinătate, pentru a le putea asigura un trai decent, copiii rămași cel mai adesea în grija rudelor din țară resimt absența părinților zi de zi, mai ales atunci când au probleme, simt nevoia să fie sfătuiți sau să fie sprijiniți emoțional. De aceea comunicarea cu părinții este esențială, chiar și de la distanță, pentru că ea îi dă copilului sentimentul de siguranță de care are atâta nevoie”, explică Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.