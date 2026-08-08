Prima stradă din Borșa asfaltată de primărie în parteneriat cu… locatarii

Strada Valea Ursoaiei, din cartierul Baia Borșa, este prima stradă asfaltată în acest an și prima din oraș realizată printr-un parteneriat între primărie și locuitorii de pe această stradă.

”Este un exemplu frumos de colaborare și de încredere reciprocă. Atunci când fiecare își aduce contribuția, putem transforma proiectele în realitate și putem face lucruri bune pentru comunitate. Îmi doresc ca acest model de colaborare să continue și pe alte străzi, pentru că împreună putem face Borșa un oraș tot mai frumos și mai bine dezvoltat”, a spus Ion Sorin Timiș, primarul orașului Borşa.