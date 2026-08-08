S-a asfaltat prelungirea străzii Gării din Baia Mare

S-au finalizat asfaltările pe prelungirea străzii Gării din Baia Mare, ultimul pas înaintea dării ei în folosință. Strada a fost prelungită, de la intersecția cu Vlad Țepeș și până la bulevardul Unirii (Tanatorio). Practic s-a construit o stradă nouă, de la zero, deoarece pe traseul ei era doar câmp.

Pe tronsonul proaspăt finalizat este amplasată și noua Creșă Mare, inaugurată recent și care va fi dată în folosință din acest an școlar. ”Pe prelungirea străzii Gării, lucrările sunt aproape finalizate. În luna august vom avea și recepția acestei lucrări importante. Au mai rămas de făcut doar marcajele rutiere și marcajele pistelor de biciclete. În toamnă vom face și plantările de arbori pentru că am reușit să mărim spațiul verde față de proiectul inițial, astfel că vom avea mai mulți arbori plantați pe ambele părți ale acestei străzi”, a declarat Pap Zsolt Istvan, viceprimar în Baia Mare. Lucrarea de investiții este realizată exclusiv din bugetul local. Are trotuare largi, piste de biciclete cu dublu sens și câteva sute de locuri noi de parcare. De asemenea, noua stradă beneficiază de canalizare și iluminat public modern. În urma dării în folosință a noii străzi, cei mai câștigați vor fi șoferii. Asta deoarece ei nu vor mai avea de înconjurat tot cartierul Gării, pe bulevardul Republicii și Unirii, pentru a ajunge în partea cealaltă de oraș, ci vor putea trece direct dinspre Gară spre Unirii.