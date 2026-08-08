Școala generală din Bușag se reabilitează termic

Au început lucrările în cadrul proiectului ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice din Orașul Tăuții-Măgherăuș – Școala Generală cu clasele I-IV din localitatea Bușag”.

Lucrările avansează conform graficului, anunță administrația orașului, iar până în prezent au fost executate următoarele intervenții: demolarea acoperișului vechi; turnarea centurii pentru noul acoperiș; construirea noului acoperiș; montarea tâmplăriei PVC cu geam termoizolant și placarea tavanelor. Aceste intervenții reprezintă o etapă importantă în implementarea proiectului de creștere a eficienței energetice și de gestionare inteligentă a energiei, contribuind la modernizarea clădirii și la îmbunătățirea performanței energetice a acesteia.