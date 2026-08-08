Știința Explorări Baia Mare continuă în primul eșalon

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• Sprijin financiar de la CJ Maramureș
Vești bune pentru iubitorii sportului din Maramureș și, în special, pentru cei ai voleiului. Retrogradată la finalul sezonului precedent, Știința Explorări Baia Mare a primit invitația din partea forului de specialitate pentru a evolua și în stagiunea viitoare tot pe prima scenă. Pentru ca acest deziderat să se înfăptuiască, prima campioană din provincie (1993) a primit un ajutor financiar din partea Consiliului Județean Maramureș, care a aprobat în ultima ședință, cea de joi, 6 august, suma de 500.000 de lei pentru ca echipa să nu se desființeze.
Această sumă a fost alocată până la finalul anului, urmând ca în prima parte din 2027 instituția prezidată de Gabriel Zetea să identifice, așa cum a promis, alte surse financiare pentru sprijinirea echipei.
În această situație, obiectivul echipei nu poate fi altul decât cel al menținerii în Divizia A1, mai ales că strategia de abordare a noului sezon este într-o mare întârziere din punct de vedere al formării lotului de jucători.
În ediția 2026/2027, campionatul Diviziei A1 va fi format din 12 echipe, urmând ca ultimele două clasate să retrogradeze direct, iar locurile 9 și 10 să meargă la barajul de menținere/promovare cu câștigătoarele celor două serii din Divizia A2.
Campionatul Diviziei A1 va debuta în 17 octombrie.

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