Vârstnicii vulnerabili din Baia Mare vor beneficia de servicii personalizate

Un număr de 110 persoane vârstnice vulnerabile, cu domiciliul în municipiul Baia Mare, aflate în situații de dependență și cu venituri lunare mai mici decât salariul minim pe economie, vor beneficia de servicii personalizate, oferite în funcție de nevoile fiecăruia.

Proiectul va asigura servicii de îngrijire la domiciliu, sprijin medical, social și psihologic, precum și activități de recuperare și menținere a autonomiei. ”În același timp, prin activități de socializare, sprijin emoțional și implicarea voluntarilor, ne dorim să reducem izolarea socială și să le oferim seniorilor sentimentul că sunt apreciați, ascultați și parte din comunitate. În cadrul proiectului va fi dezvoltată și o rețea locală de sprijin, prin colaborarea dintre voluntari, instituții, organizații și membri ai comunității. Pentru că fiecare senior merită să trăiască în siguranță, cu demnitate și cu sprijinul necesar, în propriul că­min”, au spus reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare. Proiectul „Sprijin pentru seniorii băimăreni” derulat de instituție este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027. Valoarea totală a proiectului este de 4.976.281 lei, din care 4.229.838 lei reprezintă finanțarea acordată de Uniunea Europeană. El se derulează până în 30.06.2029.