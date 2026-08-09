Dorul pâinii de acasă revine la Muzeul Satului din Baia Mare

Luna august aduce din nou unul dintre cele mai îndrăgite evenimente dedicate tradițiilor maramureșene la Muzeul Satului Baia Mare, „Dorul pâinii de acasă”. Între 14 şi 16 august, Muzeul Satului Baia Mare vă invită să descoperiți universul satului maramureșean prin meșteșuguri, gastronomie, muzică, expoziții și întâlniri cu oameni care duc mai departe valorile locului.

Programul evenimentului:

Vineri, 14 august, între 14 şi 18 – deschiderea târgului, ateliere demonstrative și atelier gastronomic de preparare a pâinii;

Sâmbătă, 15 august, 10-18 – Ziua Maramureşului: hramul bisericii din sat, expoziții, ateliere creative și concertul de pricesne „De Sfântă Mărie Mare”;

Duminică, 16 august, intervalul orar 10-18: slujbă la biserica din sat, ateliere, târg, evenimentul de închidere al proiectului „Ma­ramureş – Ţara celor Patru Ţări” – expoziție de fotografie, lansare de carte, degustări de produse tradiționale și momente artistice susținute de ansambluri folclorice de copii din Țara Maramureșului, Țara Lăpușului, Țara Chioarului și Țara Codrului.

„Vă așteptăm să redescoperim împreună gustul pâinii coapte pe vatră, frumusețea tradițiilor și bucuria întâlnirii cu meșterii și păstrătorii patrimoniului maramureșean”, aşa sună invitaţia organizatorilor.

Accesul este gratuit. Pe durata evenimentului se pot face donaţii pentru Asociaţia Prietenii Muzeului de Etnografie Baia Mare.