Peste 900 de candidați maramureșeni, așteptați la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului

De luni, 10 august, încep probele scrise la examenul de bacalaureat. Cei 911 candidați înscriși în Maramureș la a doua sesiune vor susține examenele scrise în patru centre de examen, organizate la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Baia Mare; Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare; Liceul Tehnologic „Marmația” Sighetu Marmației; Liceul Borșa.

Probele scrise se desfășoară după următorul calendar:

– 10 august – Limba și literatura română – proba E.a);

– 11 august – proba obligatorie a profilului – proba E.c);

– 12 august – proba la alegere a profilului și a specializării – proba E.d);

– 13 august – Limba și literatura maternă – proba E.b).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 18 august, până la ora 12. În aceeași zi, în intervalul orar 14–17, candidații pot depune cereri pentru vizualizarea lucrării sau a lucrărilor scrise. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se vor desfășura după următorul program: 18 august, în intervalul orar 17:00–18:00; 19 august, în intervalul orar 9:00–17:00; 20 august, în intervalul orar 9:00–17:00. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 20–21 august, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 24 august 2026.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).