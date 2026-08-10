Amenzi de peste 25.000 de lei, aplicate în trafic

Polițiștii rutieri din Maramureș, împreună cu colegii din Sălaj, au derulat, vineri, 7 august, o acțiune pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor.

Timp de cinci ore, între 07.00 și 12.00, oamenii legii au verificat modul în care șoferii respectă regulile de circulație, cu accent pe viteza legală.

În urma controalelor au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 25.000 de lei. Dintre acestea, 28 au fost date pentru depășirea vitezei legale. De asemenea, polițiștii au mai reținut cinci permise de conducere.

Accident între două mașini, la Moisei

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în după-amiaza zilei de vineri, 7 august, în localitatea Moisei.

Din primele verificări ale polițiștilor, un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și a intrat în coliziune cu o mașină condusă de un tânăr de 22 de ani.

În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Cei doi șoferi au refuzat inițial transportul la spital și au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Ulterior, tânărul de 22 de ani s-a prezentat la spital pentru îngrijiri medicale.

A urcat băut la volan și s-a ales cu dosar penal

Un bărbat de 38 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști conducând sub influența alcoolului, pe un bulevard din Baia Mare.

Polițiștii rutieri l-au oprit pentru control în seara zilei de 7 august, în jurul orei 23.30, pe bulevardul Regele Ferdinand. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost dus la spital, unde i-au fost recoltate probe de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Femeie rănită într-un accident produs la Călinești

Un accident rutier s-a produs în localitatea Călinești, în urma căruia o femeie de 59 de ani a fost rănită și transportată la spital.

Accidentul a avut loc vineri, 7 august. Din primele verificări ale polițiștilor, un bărbat de 78 de ani ar fi virat la dreapta pentru a intra în curtea unui imobil. În acel moment, autoturismul său a intrat în coliziune cu o mașină condusă de un bărbat de 45 de ani.

În urma impactului, femeia de 59 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 78 de ani, a suferit leziuni și a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Tânăr din Cavnic, prins conducând cu permisul suspendat

Un tânăr de 30 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Polițiștii din Cavnic l-au oprit pentru control sâmbătă, 8 august, pe strada Maramureșului. În urma verificărilor în bazele de date, oamenii legii au constatat că tânărul nu avea dreptul să conducă pe drumurile publice. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Acțiuni în Dragomirești și Vișeu de Sus

Polițiștii maramureșeni au desfășurat, vineri, 7 august, două acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic și menținerea ordinii publice.

În Dragomirești, polițiștii rutieri au verificat 16 autovehicule și au legitimat 18 persoane. În urma controalelor au fost aplicate 21 de sancțiuni, în valoare de peste 3.500 de lei. Dintre acestea, 14 au fost pentru depășirea vitezei legale.

În aceeași zi, polițiștii din Vișeu de Sus, împreună cu polițiștii de frontieră și cei de la Transporturi, au desfășurat o acțiune de tip „Blocada”. Au fost legitimate 65 de persoane și verificate 54 de autoturisme. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 3 sancțiuni, în valoare de peste 2.000 de lei.