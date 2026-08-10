Au fost lansate în consultare publică proiecte privind revizuirea curriculumului din învățământul postliceal și tehnologic

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică trei proiecte privind revizuirea curriculumului din învățământul postliceal și tehnologic:

1. Ordin pentru aprobarea planului de învățământ și a programelor școlare pentru calificarea profesională de nivel 5 al Cadrului național al calificărilor: Asistent medical generalist.

Noul curriculum urmărește corelarea pregătirii viitorilor asistenți medicali generaliști cu evoluțiile din domeniul sănătății, cu progresele științifice și tehnologice, precum și cu cerințele actuale privind calitatea și siguranța îngrijirilor medicale. Acesta asigură cadrul necesar pentru dobândirea cunoștințelor, abilităților, responsabilității și autonomiei prevăzute în standardul de pregătire profesională aferent calificării.

2. Ordin pentru aprobarea planului de învățământ și a programei școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii precum și pentru stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasa a X-a învățământ profesional, inclusiv dual, pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor: Grădinar urban – Prin aprobarea curriculumului se urmărește diversificarea ofertei de formare profesională, sprijinirea tranziției către orașe mai verzi și mai reziliente și creșterea șanselor de integrare profesională a absolvenților în cadrul companiilor de amenajări peisagistice, serviciilor publice de administrare a spațiilor verzi, pepinierelor, serelor și al altor operatori economici din domeniu.

3. Ordin pentru aprobarea planurilor de învățământ și a programelor școlare pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii precum și pentru stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a X-a și a XI-a, învățământ profesional, inclusiv dual, pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului național al calificărilor: Operator roboți industriali – Prin aprobarea acestuia se urmărește sprijinirea tranziției către standardele Industriei 4.0, prin automatizarea și digitalizarea proceselor de producție, precum și formarea forței de muncă necesare sectoarelor industriale moderne. Calificarea oferă absolvenților oportunități de integrare profesională în domenii diverse in care roboții industriali sunt folosiți din ce în ce mai frecvent: industria auto, industria prelucrătoare, construcția de mașini, industria electronică etc.