Campanie de donare de sânge la Spitalul Județean de Urgență

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș, organizează o campanie de donare de sânge.

Aceasta are loc astăzi, 10 august 2026, începând cu ora 8:00 – Structura de Spitalizare de Zi. „Fiecare donare de sânge înseamnă o nouă șansă pentru un pacient. Împreună, putem salva vieți!”, spun organizatorii. „Vă așteptăm și pe voi alături de noi, membrii personalului Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare, să transformăm împreună un gest simplu într-o șansă la viață pentru cei care au nevoie”, au mai completat ei.